"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 HAZİRAN 2023 CUMA - YIL: 54

Terör darbe gerekçesiydi, artık seçim kazandırıyor

Kâzım GÜLEÇYÜZ
09 Haziran 2023, Cuma
12 Eylül darbesinin tek gerekçesi sokakları kan gölüne çeviren anarşi ve terördü.

Bu gerekçenin kasten oluşturulduğu, bilahare yapılan itiraflarla da ortaya çıktı. Ve seneler sonra açılan davada 12 Eylülcüler yargılanıp mahkûm edildi.

Ama terör gerekçesiyle darbe yapanların döneminde PKK terörü üretilip palazlandı.

Ve bu terör, onyıllar boyunca hem siyasî maksatlarla, hem de ülkenin demokratikleşmesini engellemek için tepe tepe kullanıldı.

12 Eylül’ün sivil uzantısı olan ANAP iktidarı bilhassa gidici olduğunu gördüğü son demlerinde halkı korkutmak için “Biz gidersek 12 Eylül öncesine dönersiniz” söylemine sarıldı.

Keza terörle mücadele gerekçesiyle ilan edilip de çok farklı maksatlarla kullanılan OHAL yine terör bahanesiyle defalarca uzatıldı.

OHAL süresinin biteceği her MGK toplantısı öncesinde büyük bir terör saldırısı tezgahlanarak OHAL’i yine uzatma kararı aldırıldı.

18 Nisan 1999 seçiminden Ecevit’in partisinin birinci çıkması, seçimden birkaç ay önce Öcalan’ın Kenya’da bir CIA operasyonu ile Türkiye’ye teslim edilmesi sayesinde oldu.

Bugünse terör iktidar-tek adam rejiminin “seçim”le ömrünü uzatmak için kullanılıyor.

Bunun yakın dönemde bilinen örneklerinden ilki, AKP’nin tek başına iktidarı kaybettiği 7.6.15 seçimini takip eden süreçte 1.11.15 seçimi öncesinde terörün tırmandırılması.

AKP o ortamda sandıktan yine birinci çıktı.

2018 ve 2023 seçimlerinin sonucunu belirleyen en önemli sebeplerden biri de terör oldu. İktidar, rakiplerini terör destekçiliği ile suçladı. Bu suçlamayı, montaj ve kurgu olduğunu itiraf ettiği videolar eşliğinde yaptı.

Terör örgütü de “iktidarın rakibine destek” mesajlarıyla vererek, tersten iktidara çalıştı.

Sonuçta terörün ne kadar kullanışlı bir “aparat” olduğu tekrar gözler önüne serildi.

Aynı aparatın, Türkiye’yi demokrasi ve hukuktan uzaklaştırmak, demokrasi ve hukuk yönünde atılmak istenen adımları sabote etmek, muhalifleri sürekli baskı altında tutmak, AB sürecini kilitlemek gibi çok yönlü maksatlar için nasıl kullanıldığı da ortada.

Bu kirli ve karanlık tezgahın derin mahfillerdeki arkaplanı ortaya çıkarılmadıkça, buna dayalı kandırmaca ilanihaye devam eder.

Terör fitnesinin üzerindeki perdeyi kaldırma görevi demokrat terör uzmanlarına düşüyor.

Okunma Sayısı: 485
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hafize Gaye Erkan MB Başkanlığına, Şahap Kavcıoğlu ise BDDK Başkanlığına atandı

    Yangınlara hazır değiliz

    İsrail, Batı Şeria'nın tamamını işgal etmeye çalışıyor

    Devalüasyon-enflasyon sarmalına girebiliriz

    Yunanistan üçüncü kez sandığa gidebilir

    Türkiye Yüzyılı zamlarla başladı

    New York'ta bazı okullar tatil edildi

    Yanlış politikalarla pahalılık sona ermez

    Asgari ücret 10 günde 60 dolar eridi

    Ah sigara...

    RTÜK toplumu bölüyor

    Yapay zekâ ölümcül silahlar üretimine yardımcı olabilir

    Yargıtay’a Atalay çağrısı

    Dünyanın en zengin 33 milyarderi İstanbul’da yaşıyor

    Ordu'da 94 noktada heyelan oldu

    Şehit Uzman Çavuş Aydın Ceylan dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

    Meteoroloji'den 24 ile gök gürültülü sağanak uyarısı

    MSB'den bedelli askerlik açıklaması

    10 kişiden 1’i vize alabiliyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Terör darbe gerekçesiydi, artık seçim kazandırıyor
    Ali FERŞADOĞLU

    Titanic batarken, “Bir şey olmaz” diyenler vardı!
    M. Latif SALİHOĞLU

    Zalim ve sadist Neron’un ibretlik sonu
    Süleyman KÖSMENE

    Namaz mı önemlidir, iş mi?
    Şemseddin ÇAKIR

    Ashab-ı Rakîm kimlerdir? (1)
    Genel

    Yanlış politikalarla pahalılık sona ermez
    Genel

    Türkiye Yüzyılı zamlarla başladı
    Genel

    Asgari ücret 10 günde 60 dolar eridi
    Genel

    New York'ta bazı okullar tatil edildi
    İbrahim ERSOYLU

    Nur Talebelerinin zarurî ittihadı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.