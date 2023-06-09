Terör darbe gerekçesiydi, artık seçim kazandırıyor

12 Eylül darbesinin tek gerekçesi sokakları kan gölüne çeviren anarşi ve terördü.

Bu gerekçenin kasten oluşturulduğu, bilahare yapılan itiraflarla da ortaya çıktı. Ve seneler sonra açılan davada 12 Eylülcüler yargılanıp mahkûm edildi.

Ama terör gerekçesiyle darbe yapanların döneminde PKK terörü üretilip palazlandı.

Ve bu terör, onyıllar boyunca hem siyasî maksatlarla, hem de ülkenin demokratikleşmesini engellemek için tepe tepe kullanıldı.

12 Eylül’ün sivil uzantısı olan ANAP iktidarı bilhassa gidici olduğunu gördüğü son demlerinde halkı korkutmak için “Biz gidersek 12 Eylül öncesine dönersiniz” söylemine sarıldı.

Keza terörle mücadele gerekçesiyle ilan edilip de çok farklı maksatlarla kullanılan OHAL yine terör bahanesiyle defalarca uzatıldı.

OHAL süresinin biteceği her MGK toplantısı öncesinde büyük bir terör saldırısı tezgahlanarak OHAL’i yine uzatma kararı aldırıldı.

18 Nisan 1999 seçiminden Ecevit’in partisinin birinci çıkması, seçimden birkaç ay önce Öcalan’ın Kenya’da bir CIA operasyonu ile Türkiye’ye teslim edilmesi sayesinde oldu.

Bugünse terör iktidar-tek adam rejiminin “seçim”le ömrünü uzatmak için kullanılıyor.

Bunun yakın dönemde bilinen örneklerinden ilki, AKP’nin tek başına iktidarı kaybettiği 7.6.15 seçimini takip eden süreçte 1.11.15 seçimi öncesinde terörün tırmandırılması.

AKP o ortamda sandıktan yine birinci çıktı.

2018 ve 2023 seçimlerinin sonucunu belirleyen en önemli sebeplerden biri de terör oldu. İktidar, rakiplerini terör destekçiliği ile suçladı. Bu suçlamayı, montaj ve kurgu olduğunu itiraf ettiği videolar eşliğinde yaptı.

Terör örgütü de “iktidarın rakibine destek” mesajlarıyla vererek, tersten iktidara çalıştı.

Sonuçta terörün ne kadar kullanışlı bir “aparat” olduğu tekrar gözler önüne serildi.

Aynı aparatın, Türkiye’yi demokrasi ve hukuktan uzaklaştırmak, demokrasi ve hukuk yönünde atılmak istenen adımları sabote etmek, muhalifleri sürekli baskı altında tutmak, AB sürecini kilitlemek gibi çok yönlü maksatlar için nasıl kullanıldığı da ortada.

Bu kirli ve karanlık tezgahın derin mahfillerdeki arkaplanı ortaya çıkarılmadıkça, buna dayalı kandırmaca ilanihaye devam eder.

Terör fitnesinin üzerindeki perdeyi kaldırma görevi demokrat terör uzmanlarına düşüyor.