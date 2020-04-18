Terör iftirası ve “siyasî” yargı

Bir kısım hukukçulardan, toplumun duyarlı kesimlerinden ve muhalefetten gelen ısrarlı uyarı ve çağrılara rağmen iktidar blokunun oylarıyla Meclisten geçirilen haksız ve adaletsiz infaz indiriminin bir kez daha gündeme taşıdığı tartışmalar, hukukun en temel ilkelerinden tamamen uzak bir yaklaşımın ürettiği çarpıtmaları yeniden sorgulatmalı.

Bunların başında “terör suçu” nakaratı geliyor. Oluşması silâhlı eylem ve şiddet unsurlarının gerçekleşmesi şartına bağlı olan bu suç, ne yazık ki, yaşadığımız süreçte gerçek anlam ve bağlamından tamamen koparıldı.

Terörle, silâhla, şiddetle hiçbir ilgileri olmadığı halde, kermes düzenlemek, kurban kestirmek, bağışta bulunmak, Millî Eğitime bağlı okullarda çalışmak veya çocuğunu o okullara göndermek, açılışını iktidar önde gelenlerinin kurdela keserek yaptığı bankada hesabı olmak, telefonunda bir tarihe kadar internetten herkesin indirebildiği Bylock programının bulunması gibi “delil”lerle “örgüt üyeliği”nden hüküm giyen onbinlerce kişi var.

Oysa bunların tek başına, hattâ toplu halde bile “delil” olamayacağı, delil olabilmelerinin esas şartların tahakkukuna bağlı olduğu, yüksek yargı kararlarıyla da sabit. (Bu kararların birçok açıdan yetersiz olması ayrı bir konu.)

Hal böyle olunca, terör örgütü üyeliği ve onunla irtibatlı yardım, yataklık ve propaganda gibi suçlar üzerinden yapılan ithamların çok büyük bir çoğunluğu iftiradan ibaret.

Yargının buna alet olması ise çok hazin.

Ama bunun en önemli sebebi yargıya yönelik siyasî baskı ve müdahaleler. En başta bizzat Cumhurbaşkanının, rahatsız olduğu yargı kararlarına gösterdiği tepkiler. Ve başında Adalet Bakanı ile Müsteşarı bulunan HSK üzerinden gerçekleştirilen operasyonlarla mahkemelere sürekli “ayar” çekilmesi.

Ve yüksek mahkemelerden başlayarak bütün yargı teşkilâtında 15-20 Temmuz tasfiyeleri sebebiyle boşalan kadroların bilhassa sulh ceza hâkimlikleriyle ağır cezalarda hiçbir tecrübeye sahip olmayan yeni mezunlarla, dahası parti avukatlarıyla doldurulması.

Keza yeni sistemde yüksek mahkeme üyeliklerine yapılan atamaların da çok büyük ölçüde tek adam rejimine bağlanması.

Bu şekilde her cenahtan siyasallaştırılan bir yargının adalet üretebilmesi mümkün mü?

