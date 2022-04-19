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19 NİSAN 2022 SALI - YIL: 53

Terör iftirasını reddeden kararlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ
19 Nisan 2022, Salı
Bu dönemde en çok yaygınlaştırılan hukuksuzlukların başında, terörle uzaktan yakından hiçbir alâkası olmayan insanların teröristlikle ve terör örgütü propagandasıyla suçlanması geliyor.

İşin vahim tarafı, bu suçlamaların birçok mahkûmiyet kararına dayanak yapılması. Ve bunun, Perinçek’in “Biz icad ettik” dediği malûm yafta üzerinden gerçekleştirilmesi.

Ama bu furyada verilen delilsiz kararların AİHM’den dönmeye başladığını görüyoruz.

Süreç ilerledikçe bu örnekler artacak.

Bunları ifade ederken, yargı üzerindeki derin ve ağır baskılara rağmen hukuktan taviz verilmeyen kararları da gözden kaçırmayalım.

“Terör örgütü propagandası” ithamıyla Üç Dal Papatya kitabımıza açılan davada verilip istinafta onanan beraat kararı bunlardan:

“Propaganda suçunun oluşabilmesi için terör örgütü ile ilgili bir öğreti, düşünce veya inancı başkalarına tanıtma, benimsetme ya da yayma amacıyla yapılmasının yanında, terör örgütünün cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru gösteren veya öven ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek nitelikte yapılması gerekmektedir.”

Bir diğer önemli örnek, bazı cezaevlerindeki Yeni Asya yasağına gerekçe olarak gösterilen iddialara AYM’nin itibar etmemesi.

“Yeni Asya gazetesinin ... fizikî sayfalarında suç teşkil edecek haberler tespit edilemese de, gazetenin internet üzerinden yaptığı yayınlarda ‘mağdur köşesi’ adı altında bir alan oluşturdukları, bu alanda terör örgütü lider ve üyeleri tarafından propaganda yapıldığı... Her ne kadar mahkemelerce yasaklanmamış olsa da, Yeni Asya gazetesinin yayınlarında genel olarak örgütün siyasî ve ideolojik görüşlerini destekleyici haberler yapıldığı...”

Yasak koyan cezaevi eğitim kurullarının bu gibi gerekçelerini AYM şöyle reddediyor:

“Yeni Asya gazetesi yönünden özellikle bazı idare ve derece mahkemesi kararlarında ceza infaz kurumu eğitim kurullarının aksi kararlaştırılana kadar adı geçen gazetenin alınmaması yönündeki genel kararlarına da atıf yapıldığı görülmekteyse de söz konusu eğitim kurulu kararlarının niteliği ve hukukî dayanağı konusunda herhangi bir açıklama ya da belirlilik olmadığı tespit edilmiştir.”

Yasağa “ifade özgürlüğü ihlali” diyen ve manevî tazminata hükmeden de yine AYM.

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