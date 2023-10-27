“Terör” iftirasıyla buraya kadar

Daha önceki yazılarımızda da zaman zaman dikkat çekmeye çalıştığımız gibi, yakın tarihimizde terörün siyasî maksatlarla nasıl kullanıldığını gösteren çok sayıda örnek var, Anarşi ve terör olaylarının 12 Mart 1971 muhtırasına ve özellikle 12 Eylül 1980 darbesine gerekçe yapılması bunlardan sadece ikisi.

Yıllarca “Ülkeyi anarşi ve terörden kurtardı” diye göklere çıkarılan 12 Eylül sonrası palazlandırılan PKK terörüne, bölgede ilan edilen OHAL’in süresini görüşme gündemli her MGK toplantısı öncesinde gerçekleştirilen terör saldırılarıyla süreklilik kazandırılması da.

Arada diğer terör örgütlerinin de dahil edildiği bu düzen yıllarca devam etti. OHAL defalarca uzatıldı, demokratikleşme adımları sekteye uğratıldı ve Türkiye’nin demokraside ilerleme kaydetmesi terör gerekçesiyle engellendi.

Son dönemde ise terör hem iktidara seçim kazandırmanın, hem de muhalefeti suçlayıp etkisiz hale getirmenin en etkili aracı olarak kullanılır hale geldi. Birden düğmeye basılarak terörün tırmandırıldığı bir ortamda yapılan 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde de, sonraki diğer seçimlerde de, hep terör üzerinden geliştirilen taktiklere başvuruldu.

İktidarın güvenlik politikalarını eleştirip bazı askerî operasyonlarla ilgili soru işaretlerini seslendirenler, barış talebini dile getirenler, hatta “Çocuklar ölmesin” çağrısında bulunanlar “terör örgütü propagandası” yapmakla suçlandılar; önce medyada “linç” edilip, sonra adlî takibata maruz bırakıldılar, tutuklandılar, yargılandılar, mahkûm edildiler, kamu görevinden çıkarıldılar.

15-20 Temmuz sürecinde ortaya atılan “cemaat eşittir terör örgütü” formülüyle ise terör suçlamasının kapsadığı hedef kitle çok daha fazla genişletildi. OHAL raporlarından birinde vurgulandığı gibi, dünyadaki önde gelen 150 terör örgütünün üye sayısı en zorlamalı istihbarî sayımlarla bile 750 bini aşmazken, Türkiye’de terörle uzaktan yakından en ufak bir ilişkisi olmayan 1.5 milyonu aşkın insan hakkında “terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla işlem yapıldı.

Seçim dönemlerinde iktidarın muhalefeti “terör yandaşlığı ve ihanet”le suçlama alışkanlığının iyice yerleşmiş olması da cabası.

Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor’a “İktidara göre Türkiye’nin yarısı terörist!” dedirten, işte bu tablo.

AB sürecinde ilerleme kaydedilemeyişinin en önemli sebeplerinden biri de iktidarın alabildiğine genişlettiği terör tanımıyla hukuku ayaklar altına alma noktasındaki ısrar ve inadı.

Ancak görünen o ki, artık bunun da sonuna geliniyor. “Örgüt propagandası” iddiasıyla hakkımızda verilen kararın istinafta esastan bozulması bunun son işaretlerinden biri.

