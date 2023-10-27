"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 EKİM 2023 CUMA - YIL: 54

“Terör” iftirasıyla buraya kadar

Kâzım GÜLEÇYÜZ
27 Ekim 2023, Cuma
Daha önceki yazılarımızda da zaman zaman dikkat çekmeye çalıştığımız gibi, yakın tarihimizde terörün siyasî maksatlarla nasıl kullanıldığını gösteren çok sayıda örnek var, Anarşi ve terör olaylarının 12 Mart 1971 muhtırasına ve özellikle 12 Eylül 1980 darbesine gerekçe yapılması bunlardan sadece ikisi.

Yıllarca “Ülkeyi anarşi ve terörden kurtardı” diye göklere çıkarılan 12 Eylül sonrası palazlandırılan PKK terörüne, bölgede ilan edilen OHAL’in süresini görüşme gündemli her MGK toplantısı öncesinde gerçekleştirilen terör saldırılarıyla süreklilik kazandırılması da.

Arada diğer terör örgütlerinin de dahil edildiği bu düzen yıllarca devam etti. OHAL defalarca uzatıldı, demokratikleşme adımları sekteye uğratıldı ve Türkiye’nin demokraside ilerleme kaydetmesi terör gerekçesiyle engellendi.

Son dönemde ise terör hem iktidara seçim kazandırmanın, hem de muhalefeti suçlayıp etkisiz hale getirmenin en etkili aracı olarak kullanılır hale geldi. Birden düğmeye basılarak terörün tırmandırıldığı bir ortamda yapılan 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde de, sonraki diğer seçimlerde de, hep terör üzerinden geliştirilen taktiklere başvuruldu.

İktidarın güvenlik politikalarını eleştirip bazı askerî operasyonlarla ilgili soru işaretlerini seslendirenler, barış talebini dile getirenler, hatta “Çocuklar ölmesin” çağrısında bulunanlar “terör örgütü propagandası” yapmakla suçlandılar; önce medyada “linç” edilip, sonra adlî takibata maruz bırakıldılar, tutuklandılar, yargılandılar, mahkûm edildiler, kamu görevinden çıkarıldılar. 

15-20 Temmuz sürecinde ortaya atılan “cemaat eşittir terör örgütü” formülüyle ise terör suçlamasının kapsadığı hedef kitle çok daha fazla genişletildi. OHAL raporlarından birinde vurgulandığı gibi, dünyadaki önde gelen 150 terör örgütünün üye sayısı en zorlamalı istihbarî sayımlarla bile 750 bini aşmazken, Türkiye’de terörle uzaktan yakından en ufak bir ilişkisi olmayan 1.5 milyonu aşkın insan hakkında “terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla işlem yapıldı.

Seçim dönemlerinde iktidarın muhalefeti “terör yandaşlığı ve ihanet”le suçlama alışkanlığının iyice yerleşmiş olması da cabası.

Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor’a “İktidara göre Türkiye’nin yarısı terörist!” dedirten, işte bu tablo.

AB sürecinde ilerleme kaydedilemeyişinin en önemli sebeplerinden biri de iktidarın alabildiğine genişlettiği terör tanımıyla hukuku ayaklar altına alma noktasındaki ısrar ve inadı.

Ancak görünen o ki, artık bunun da sonuna geliniyor. “Örgüt propagandası” iddiasıyla hakkımızda verilen kararın istinafta esastan bozulması bunun son işaretlerinden biri.

Okunma Sayısı: 3092
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Murat Sosyal

    27.10.2023 11:00:12

    Şayet müstakbel tarafından üç yüz sene sonraki tenkidat-ı ukalâ mahkemesinden tarih celbnâmesiyle celb olunsam, yine bu hakikatleri tevessü ve inbisat ile çatlayan bazı yerlerini yamalamakla beraber, taze olarak orada da göstereceğim. Demek, hakikat tahavvül etmez, hakikat haktır, “Hak yücedir ve hiçbir şey ondan daha yüce değildir.” Millet uyanmış; mugalâta ve cerbeze ile iğfal olunsa da, devam etmeyecektir. Hakikat telâkki olunan hayalin ömrü kısadır. Feveran eden efkâr-ı umûmiye ile, o aldatmalar ve mugalâtalar dağılacak ve hakikat meydana çıkacaktır inşaallah. arihçe-i Hayat, s. 86

  • Oğuz Yiğiter

    27.10.2023 01:05:56

    Büyük insanlık ailesi ve Avrupa bizden önce ve yalnız adalet bekliyor. Sözde değil, uygulamada görmek ve ikna olmak istiyor. Gerisi lâf-ı güzaf... Ne mutlu, bütün gündem şaşırtmalarına rağmen bu ana eksende yayın yapan Yeni Asya kurmay beyinlerine... Tebrikler, dualar...

  • Necati

    27.10.2023 00:24:50

    Allah bu millete basiret versin, şuur versin. Bu karanlıkta bir nur gösteren Yeni Asya cemaatinden Allah ebeden razı olsun.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

3 bin çocuk 1700 kadın öldürüldü

Allah bize yeter

Gazze’de salgın hastalık yayılma endişesi artıyor

Öğrencilerin hayal kırıklığı

Ekran süresi uzadı, şaşılık 5 kat arttı

İsveç’ten sınır dışı edilecek

Mescid-i Aksa'da sadece 5000 Filistinli Cuma Namazı kılabildi

İsrail, insani yardıma da karşı çıkıyor

''Susturulmayacağım''

İsrail bir camiyi daha bombaladı

Gazze'de 29 bin konut tamamen yıkıldı

Mısır’da yerleşim yerine füze düştü: 5 kişi yaralandı

BIRAKIN GAZZE YAŞASIN

Yahudi Fransız Yazar Cohen: Gazze için birlik olun

Dünya Guterres’in yanında

NYT: Hastaneyi İsrail vurdu

Açlık sınırı 15 bin lirayı geçti

Saldırılarda katledilen Filistinlilerin yarısı çocuk

Beşiktaş, Norveç'ten eli boş döndü

En Çok Okunanlar

İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Kâzım GÜLEÇYÜZ

“Terör” iftirasıyla buraya kadar
Nurenda Yaşar Coşkun

Boykot nasıl yapılır?
İbrahim Aktaşcı

Bahçeli’nin saati günde kaç kez doğruyu gösterir?
Şükrü BULUT

Mesele Filistin değil…
Enes Uyar

Allah’ın affettiği kullar
Risale-i Nur'dan

Asr-ı Saadet’ten de davet olunsam hakikatleri aynen ibraz edeceğim
Süleyman KÖSMENE

İsrail’in Filistinle imtihanı
Genel

Günün Ayet ve Hadisi
M. Latif SALİHOĞLU

Darbe cuntaları ve ötesi

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.