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2 ŞUBAT 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Terör propagandası ve örnek bir karar

Kâzım GÜLEÇYÜZ
02 Şubat 2022, Çarşamba
BİR BERAAT KARARINDAN

Terörle Mücadele Kanununun 7/2. maddesi, “Terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” şeklindedir.

Türk Dil Kurumu sözlüğünde propaganda, “Bir öğreti, düşünce veya inancı başkalarına tanıtmak, benimsetmek ve yaymak amacıyla söz, yazı vb. yollarla gerçekleştirilen çalışma, yaymaca” şeklinde tanımlanmıştır.

Terörle Mücadele Kanununun 7/2. maddesi kapsamında “terör örgütünün propagandasını yapma” suçunun oluşabilmesi için, terör örgütü ile ilgili bir öğreti, düşünce veya inancın başkalarına tanıtılması, benimsetilmesi ya da yayılması amacıyla terör örgütünün cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerinin meşru gösterilmesi veya bu yöntemlerin övülmesi ya da bu yöntemlere başvurmanın teşvik edilmesi gerekmektedir. 

Bu durumda, failin eylemini oluşturan yazı, konuşma, video, açıklama veya sözler ile verilen mesajın şiddete çağrı, tahrik ve teşvik edici ya da silahlı direnişe ve isyana davet şeklinde veya insanda saldırgan duygular oluşturacak biçimde bir nefret yaratarak şiddetin doğmasına uygun bir ortamı kışkırtacak nefret söylemi olup olmadığı değerlendirilmeli, doğrudan veya dolaylı şiddete çağrı var ise sanığın kimliği, konumu, konuşulan yer ve zamanı gibi açık ve yakın tehlike testi bakımından analize tâbi tutulmalıdır.

Propaganda suçunun oluşabilmesi için terör örgütü ile ilgili bir öğreti, düşünce veya inancı başkalarına tanıtma, benimsetme ya da yayma amacıyla yapılmasının yanında, terör örgütünün cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru gösteren veya öven ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek nitelikte yapılması gerekmektedir.

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Bu ifadeleri, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinin Üç Dal Papatya kitabı için açılan davada 2018/30 esas, 2018/166 karar no’lu ve 7.9.18 tarihli beraat kararından aktardık. Karar, Savcılığın itirazıyla götürüldüğü İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesinin 2018/2009 esas, 2019/1195 karar no’lu ve 10.12.19 tarihli kararıyla onanıp kesinleşti.

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