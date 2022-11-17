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17 KASIM 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Terörle yapılan hesap bu ise...

Kâzım GÜLEÇYÜZ
17 Kasım 2022, Perşembe
Yaklaşık 6 yıllık bir aradan sonra terörün Taksim saldırısıyla tekrar hortlaması, öteden beri birçok zihinde var olan ve fısıltı gazetesiyle yayılan şüpheleri güçlendirdi:

“Bunlar kaybedecekleri seçimi yaptırmazlar. Problemli komşulardan biriyle savaş çıkarmayı veya iç çatışmayı dahi göze alırlar. Sonra o bahaneyle OHAL ilan eder ve ya seçimi ertelerler ya da yine olağanüstü halin baskı ve korku ortamında seçim yaparlar...”

2015 7 Haziran’ındaki seçimde tek başına iktidarı kaybettiklerinde türlü manevra ve taktiklerle koalisyon hükümeti kurdurmayıp 1 Kasım’da yeni bir seçimi dayattıkları ve o seçimin birden düğmeye basılıp tırmandırılan terör ortamında yapıldığı unutulmadı.

Ertesi yıl gelen 15 Temmuz provokasyonu ve onu gerekçe göstererek ilan edilen 20 Temmuz OHAL sürecindeki referandumla ülkenin tek adam rejimine sürüklendiği de.

Sandıkta son anda YSK’ya verdirilen kararla mühürsüz oyların geçerli sayılması da.

Bütün bunlar göz önüne alındığında, iktidarı kaybetmemek için bilumum seçim ve sandık oyunlarına başvurmak; onlar da yetmeyecekse seçimi ertelemek, hatta yaptırmamak gibi yollara tevessül edilmesi gibi ihtimalleri hayli zamandır seslendirenler var.

Seçim kanununda yapılan son değişiklikler, özellikle sandık kurullarının teşkiline getirilen düzen, seçim sonuçlarına o kurullar üzerinden müdahale kuşkusuna yol açtı.

Suriye’ye operasyon ve Yunanistan’la çatışma söylemleri ise seçimleri ertelemeyi de içine alan diğer ihtimalle irtibatlandırıldı.

Ama dış konjonktür ve dengeler müsaade etmediği için bunların arkası getirilemedi.

Önceki dönemlerde hayli işe yaramış olan terör kartının bir kez daha açılması aşamasına ondan sonra geçildi. Ve Taksim’de patlatılan bomba ile bunun ilk denemesi yapıldı.

Eğer bu olay ülkeyi yine terör ortamına sokup OHAL ilan etme ve seçimi ya erteleme veya OHAL kısıtlamaları altında yaptırma niyet, plan ve hesabının ilk adımı olarak tasarlandıysa, buna verilecek cevap şu olmalı:

Ne yaparsanız yapın, biz demokrasiden, seçimden, hukuktan. hak ve hürriyetlerden. tek adam rejimini sandıkta tasfiye ederek parlamenter sisteme dönme hedef ve kararlılığından asla ve kat’a vazgeçmeyeceğiz. 

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