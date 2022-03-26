Tevafuk zinciri ve inayet

Üstad Bediüzzaman’ın 62. vefat yıldönümü vesilesiyle hazırladığımız 23 Mart özel sayımızdaki çok manidar tevafuklardan bir kısmını paylaşmıştık.

Tam da o gün öğrendiğimiz ve dünkü manşetimize konu olan AYM kararı, bu tevafuklar silsilesinin yeni ve ayrı bir halkası oldu.

İçinden geçtiğimiz süreçte en çok Yeni Asya’ya karşı çok insafsız bir şekilde kullanılıp, cezaevlerinde gazetemize uygulanan keyfî yasağın gerekçesi olarak da gösterilen çarpıtma ve iftiraları çürüten bir karardı bu.

Kararda aktarılan pasajlarda görüldüğü gibi, tutuklu ve hükümlülerin Yeni Asya taleplerini reddeden kimi infaz kurumu eğitim kurullarınca gerekçe yapılıp bazı infaz hâkimlikleri ve ağır ceza mahkemeleri tarafından da tekrarlanan iftiralar, sadece onlarla sınırlı kalmayıp, belli merkez ve mahfiller tarafından bilhassa trollerle her yere üflendi.

Tek adam rejimiyle beraber Sarayda yuvalanan bu mahfillerin, nüfuz ettikleri kritik istihbarat ve emniyet birimleri, Adalet Bakanlığı, yargı teşkilâtı ve iktidar medyası üzerinden yürüttükleri algı operasyonlarında en öncelikli hedeflerden biri Yeni Asya oldu.

Söz konusu kara propagandaların önemli bir hedefi de dahilî fitneleri tahrik etmekti.

Ama müfritane irtibat, tahkik ve tesanüd manalarında kenetlenen şahs-ı manevînin sıkı, sağlam ve kararlı duruşu bütün taarruzları püskürttü, oyunları bozdu, fitne ve tuzakları boşa çıkardı. “Niyet-i halisenin ve samimiyetin dahi kerameti vardır. Bahusus lillah için olan bir uhuvvet dairesindeki kardeşlerin içinde ciddi, samimi tesanüdün çok kerametleri olabilir. Hattâ şöyle bir cemaatin şahs-ı manevîsi bir veli-yi kâmil hükmüne geçmekle inayata mazhar olur” ifadelerindeki sır ve mana bir defa daha tecelli etti.

Son gelişmeler, bunun yeni örnekleri.

“Nasıl ki bir tane tohum toprak altına girip ölmesiyle bir sümbül hayatını netice verir; bir taneye bedel, yüz tane vazife başına geçer. Öyle de; ben rahmet-i İlahiyeden ümit ederim ki, mevtim (vefatım), hayatımdan fazla hizmete vasıta olur ve dine hizmet eder” diyen Üstadın 62. vefat yıldönümüne denk gelen bu tevafuklar zincirinin, inşaallah bir fâl-i hayır olarak, yeni açılım ve müjdelerin habercisi olduğunu düşünüyoruz.

Bu ümit ve şevkle yola ve hizmete devam.