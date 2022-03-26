"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 MART 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Tevafuk zinciri ve inayet

Kâzım GÜLEÇYÜZ
26 Mart 2022, Cumartesi
Üstad Bediüzzaman’ın 62. vefat yıldönümü vesilesiyle hazırladığımız 23 Mart özel sayımızdaki çok manidar tevafuklardan bir kısmını paylaşmıştık.

Tam da o gün öğrendiğimiz ve dünkü manşetimize konu olan AYM kararı, bu tevafuklar silsilesinin yeni ve ayrı bir halkası oldu.

İçinden geçtiğimiz süreçte en çok Yeni Asya’ya karşı çok insafsız bir şekilde kullanılıp, cezaevlerinde gazetemize uygulanan keyfî yasağın gerekçesi olarak da gösterilen çarpıtma ve iftiraları çürüten bir karardı bu.

Kararda aktarılan pasajlarda görüldüğü gibi, tutuklu ve hükümlülerin Yeni Asya taleplerini reddeden kimi infaz kurumu eğitim kurullarınca gerekçe yapılıp bazı infaz hâkimlikleri ve ağır ceza mahkemeleri tarafından da tekrarlanan iftiralar, sadece onlarla sınırlı kalmayıp, belli merkez ve mahfiller tarafından bilhassa trollerle her yere üflendi.

Tek adam rejimiyle beraber Sarayda yuvalanan bu mahfillerin, nüfuz ettikleri kritik istihbarat ve emniyet birimleri, Adalet Bakanlığı, yargı teşkilâtı ve iktidar medyası üzerinden yürüttükleri algı operasyonlarında en öncelikli hedeflerden biri Yeni Asya oldu.

Söz konusu kara propagandaların önemli bir hedefi de dahilî fitneleri tahrik etmekti.

Ama müfritane irtibat, tahkik ve tesanüd manalarında kenetlenen şahs-ı manevînin sıkı, sağlam ve kararlı duruşu bütün taarruzları püskürttü, oyunları bozdu, fitne ve tuzakları boşa çıkardı. “Niyet-i halisenin ve samimiyetin dahi kerameti vardır. Bahusus lillah için olan bir uhuvvet dairesindeki kardeşlerin içinde ciddi, samimi tesanüdün çok kerametleri olabilir. Hattâ şöyle bir cemaatin şahs-ı manevîsi bir veli-yi kâmil hükmüne geçmekle inayata mazhar olur” ifadelerindeki sır ve mana bir defa daha tecelli etti.

Son gelişmeler, bunun yeni örnekleri.

“Nasıl ki bir tane tohum toprak altına girip ölmesiyle bir sümbül hayatını netice verir; bir taneye bedel, yüz tane vazife başına geçer. Öyle de; ben rahmet-i İlahiyeden ümit ederim ki, mevtim (vefatım), hayatımdan fazla hizmete vasıta olur ve dine hizmet eder” diyen Üstadın 62. vefat yıldönümüne denk gelen bu tevafuklar zincirinin, inşaallah bir fâl-i hayır olarak, yeni açılım ve müjdelerin habercisi olduğunu düşünüyoruz.

Bu ümit ve şevkle yola ve hizmete devam.

Okunma Sayısı: 235
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Çatıdan akan bir damla suyu bile israf etmemeliyiz'

    3 milyonu aşkın kişi YKS'ye başvurdu

    Macaristan, Zelenskiy'nin taleplerini reddetti

    Asgari ücret, açlık sınırının bin 485 lira altında

    Gençler uyuşturucu tuzağında

    Zincir marketlere ikinci soruşturma

    İşte Güneş’in yeni fotoğrafı - Cenab-ı Hakk'ın 'Nur' ismine kesif bir ayna olan Güneşimizi tefekkür edelim

    ABD: Gladkikh'in konum bilgileri için 10 milyon dolar ödül sunuyoruz.

    Zelenskiy: 2 binden fazla çocuk kaçırıldı

    Ukrayna Genelkurmayı: Rusya '9 Mayıs' propagandası yapıyor

    Anayasa Mahkemesi: Yeni Asya’ya yasak hukuksuz ve özgürlük ihlali

    Dünya Kupası'na yine katılamıyoruz

    "Gıda sıkıntısı olacak"

    Türkiye'de son 24 saatin koronavirüs tablosu

    Gelen zarar giden zarar

    NATO'nun olağanüstü toplantısının ardından önemli açıklamalar

    Adil seçim için mücadele çağrısı

    Türkiye vaad ettiği sosyal hakları sağlamadı

    Nereye gidiyoruz?

    Et krizi kapıda

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Tevafuk zinciri ve inayet
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Adaletsiz seçim de olmaz
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Ahmet BATTAL

    Yapısal kusurun standart formülü: 1809X500=1
    Cevher İLHAN

    “Dolar 20-30 lira olacak’ diyorlar!”
    H. Muharrem OKUR

    Zindanlarda geçen bir ömür
    Mehmet ÇETİN

    Risale-i Nur’da Japon konuları-9
    Ali FERŞADOĞLU

    Medrese-i Nuriye’lerin önemi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.