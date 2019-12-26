Ötelere sevkiyat hızlandı.

Peş peşe vefat haberleri geliyor: Geçen hafta Ahmet Hamdi Aydın, bu hafta bir gün arayla Timurlenk Bozkurt ve Haydar Açıkbaş.

Vanlı kadim okurumuz ve yazar Bozkurt’la tanışma ve görüşme fırsatımız hiç olmadı. Ama yazdıkları ve özellikle Rüstem Garzanlı’nın kendisiyle yaptığı son mülâkatla tanıdık.

Nasıl sağlam ve müstakim bir Yeni Asya gönüllüsü olduğunu o ifadelerinde gördük.

Onun vefat haberini aldığımız gecenin sabahında da Haydar Açıkbaş’ın haberi geldi.

Zübeyir Ağabeyin memleketinde uzun yıllardan beri temsilciliğimizi yapan Açıkbaş da Yeni Asya’nın isimsiz kahramanlarındandı.

Eşrafından olduğu Ermenek’te açtığı Kültür Kitabevini aynı zamanda büro ve temsilciliğimiz olarak Yeni Asya’ya tahsis etmişti.

Birkaç yıl önce Ermenek Cezaevinde Risale-i Nur’a engel çıkarma girişimine karşı yapılması gerekenler hususunda bizi arayıp fikir almış ve o konunun takipçisi olmuştu.

Geçen sene Ekim’de Ermenek’te yapılan İç Anadolu bölge toplantısına onun davetiyle katılmış ve böylece Zübeyir Ağabeyin memleketini de ilk kez görme imkânı bulmuştuk.

Hastalığı ve tedavisi devam ediyor olmasına rağmen maskeyle o toplantıya katılmıştı.

Bizi evinde misafir ederkenki sohbetimizde “55 yaşındayım. Çok şükür, bugüne kadar hiçbir kötü alışkanlığım olmadı. Hep fıtrî beslenmeye gayret ettim. Bu hastalığı Rabbimin bir hediyesi olarak görüyorum” diyerek, derin iman, tevekkül ve teslimiyetini dile getirmişti.

Hastalığının ve zorlu tedavisinin kendisini hizmetten alıkoymasına izin vermemiş, o haliyle temsilciler toplantılarına da katılmıştı.

Ermenek’i ziyaretimizden kısa bir süre sonra, Zübeyir Ağabeyin tedavisi devam etmekte olan kardeşi Haydar Gündüzalp’ın vefat haberini almıştık ve Açıkbaş, adaşı Haydar Ağabey için yazdığı yazıda şunları ifade etmişti:

“İlerlemiş yaşına rağmen bizzat ağabeyinin kurduğu Yeni Asya’dan bir gün ayrı kalmaz; derslere ve cemaate devam ederdi. ‘Biz Çerkeziz, dayağı yer, ceremeyi çeker, ama geri adım atmayız’ derdi.” (Yeni Asya, 11.11.18)

Açıkbaş da Gündüzalp gibi, sadakat ve istikamet çizgisinde örnek bir dirayet ve kararlılıkla yaşadı ve hizmetini öyle tamamladı.

Allah, Bozkurt’a da, Açıkbaş’a da rahmet eylesin ve hepimizi Cennetinde buluştursun.