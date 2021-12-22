Toplumdaki arayış ve muhalefetin görevi

15-20 Temmuz OHAL süreci sayesinde geçilen tek adam rejiminin ayyuka çıkardığı hukuksuz, keyfî, sorumsuz, denetimsiz uygulamalar ülkeyi her alanda derin bir çıkmaza sürüklerken, ekonominin de çökme noktasına gelmesi, bugüne kadarki kötü gidişata seyirci kalanları da nihayet “uyandırıyor.”

Ya çıkarlarını koruma ve iktidar nimetlerinden nemalanmaya devam etme hesabıyla veya tehditlerle korkutulup sindirildikleri için, olup bitenleri inanılmaz bir duyarsızlıkla izleyip suskun kalanlar veya son âna kadar Saraya temenna çakanlar bile artık çekingen bir dille de olsa itiraz etme noktasına geldi.

Gerçi vaziyet bu halde iken dahi hâlâ tavrını değiştirmeyip iktidarın yanında mevzilenenler yok değil, ama böyleleri toplumdan kopmuş ve marjinalleşmiş durumda. Akıl ve sağduyunun gereğiyle bağdaştırılması imkânsız tavırlarının kendilerini ne hale düşürdüğünü görmek için daha ne olması gerekir?

Yarın bu sıkıntılar demokrasi içinde aşılıp normale dönüldüğü ve geriye dönüp bakıldığı zaman, bu gibiler utançlarıyla başbaşa kalacak ve insan içine çıkamaz hale gelecek.

Şu an itibarıyla milletin hızla büyüyen bir çoğunluğu, oylarıyla iktidara getirdiği liderin ve kadrosunun özellikle tek adam rejiminde uyguladığı politikalarla içte ve dışta ortaya çıkan tablodan rahatsız. Farklı kuruluşlarca peş peşe yapılan kamuoyu araştırmaları bu sonucu veriyor, sokağın nabzı da öyle atıyor.

Narkoz yemişçesine refleksleri zayıflamış, tek taraflı propagandalarla sağlıklı ve dengeli muhakeme edemez hale getirilmiş ve sınırsız hüsnüzanna dayalı bir tarafgirlikle destek vermeye ve duaya devam eden “safdil dindar”lar cenahında bile hava değişiyor.

Anketler o kesimde de desteğin düşmeye başladığını gösteriyor ki, bunun en önemli sebepleri ekonominin hali ve adaletsizlikler.

Toplumdaki bu köklü tavır değişikliğinin tabiî sonucu, güvenilir bir alternatif arayışının başlamış olması. Bu arayışa inanılır ve ikna edici bir cevap verme görevi ise, defaatle ifade ettiğimiz gibi muhalefet partilerinin görevi.

Ve mevcut tabloda bu cevabın tek tek partiler tarafından ayrı ayrı ve bölük pörçük değil, adalet, hukuk ve demokrasi ortak paydasında güçlü bir dayanışma ile topluca verilmesi gerekiyor. Daha fazla gecikmeden...