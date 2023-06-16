Toplumun morale ihtiyacı var

14 Mayıs’ta sandıktan çıktığı açıklanan sonuçların muhalefet ve bilhassa Millet İttifakı seçmeninde büyük hayal kırıklığına yol açtığı malûm.

Millet İttifakının çok daha iyi bir netice alması; cumhurbaşkanlığını ilk turda kazanması; milletvekillerinde de çok daha yüksek bir sayıya erişmesi bekleniyordu; olmadı.

Bunun getirdiği moral bozukluğu ve motivasyon kaybı 28 Mayıs’taki ikinci tura da yansıdı. Muhalefet seçmeninin bir kısmı sandığa gitmedi ve sonuçta bu da etkili oldu.

Gidip de muhalefetin ortak adayına oy verenlerse, seçim yarışındaki benzeri görülmemiş adaletsizliklere, iktidarın devlet gücünü ve imkanlarını sonuna kadar kullanmasına, kontrolündeki medya üzerinden yürüttüğü yalan ve iftira dolu tek taraflı propagandaya ve beyin yıkama operasyonlarına rağmen yüzde 48’lik bir sonuç almış olsalar da seçimi kazanamamanın burukluğunu yaşıyorlar.

Zihinlerde oluşan ve “Bu rejimle beş yıl daha nasıl geçireceğiz?” sualinde ifadesini bulan kasvet ve karamsarlık yaygın bir psikoloji.

Bilhassa gençlerde zaten var olan ruh hali, seçimden sonra daha da kötüleşti ve “Artık bu ülkede yaşanmaz” duygusu güçlendi.

Öncesinde yapılan anketlerde gençlerin yüzde 75’ten fazlası fırsatını bulduğu an yurt dışına gitmek için can attığını söylüyordu.

Seçim sonra bu istek daha da pekişti.

Benzerini 28 Şubat’ta da gördüğümüz bu psikoloji, ülkenin 28 Şubat’tan daha beter bir hale sürüklendiği 15-20 Temmuz sürecinde çok daha fazla katmerlenerek yaygınlaştı.

Böyle bir tablo karşısında muhalefetin ve bilhassa Millet İttifakının bu halet-i ruhiyeyi dağıtıp topluma ve gençlere yeniden moral ve ümit vermek gibi bir sorumluluğu da var.

Bunun için, ittifaka dahil partilerin seçimden sonra yoğunlaştıkları iç tartışma ve hesaplaşmaları bir an önce sona erdirip yeniden “Hep beraber daha da artan bir kararlılıkla mücadeleye devam” mesajı vermeleri şart.

Kılıçdaroğlu’nun bu çerçevede vermeye başladığı mesajlar önemli ve olumlu. Diğer liderlerin de ona katılmaları, destek vermeleri ve daha da ötesinde çok geciktirdikleri “ortak mesaj”ı artık deklare etmeleri gerekiyor.

Gün kişi ve parti hesabı yapma günü değil; adalet, hukuk, demokrasi için safları sıklaştırıp mücadeleye devamdan başka bir yol yok...