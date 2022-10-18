Topu kadere atmak...

Hafta sonunda Bartın-Amasra’daki bir maden ocağından gelen acı haberle sarsıldık.

Grizu patlamasında can veren 41 işçimize Allah rahmet eylesin, ailelerinin başı sağ olsun. İşçilerimiz inşaallah manevî şehittirler inancıyla tesellî bulmaya çalışıyoruz.

Bu yakıcı haber, 2014’te Soma’da 301, Ermenek’te 19 madencimize mezar olan maden ocaklarındaki faciaları yeniden hatırlattı.

O zaman Soma faciası için “Bunlar olağan şeylerdir, bu işin fıtratında var” diyen Erdoğan bu defa “kader planı”ndan dem vurup, “Bunlar her zaman olacak” ifadesini kullandı.

Elbette ki ölüm hak ve her nefis ölümü tadacak. Kadere inanmak da imanın bir şartı.

Ama bu inanç, işin faciaya yol açan sebepler noktasındaki ihmallerin, denetim eksikliklerinin, liyakatsizliklerin gözardı edilmesi için bir gerekçe olamaz. Topu kadere atarak bunların sorumluluğundan sıyrılınamaz.

Nitekim maden ocaklarında, Üstadın şeriat-ı fıtriye olarak adlandırdığı fıtrat kanunlarının, uyulması gereken fennî kuralların ve teknik icapların yerine getirildiği ülkelerde böyle facialar pek olmuyor; olanlarda da can kaybı ya hiç yaşanmıyor, veya bizdekilerle kıyaslanmayacak asgarî düzeylerde kalıyor.

Çok tipik örneklerinden biri, 2010’da Şili’de meydana gelen bir maden kazasında mahsur kalan 33 işçinin, tam 69 gün devam eden çalışmalar neticesinde kurtarılmaları.

O Şili ki, uzun yıllar cuntalar tarafından yönetilmiş ve onların eseri olan antidemokratik tortuları temizlemek için çok çetin mücadeleler vermek zorunda bırakılmış bir ülke.

Ama yılmadan, bıkmadan, kararlı bir mücadele ile demokrasisini geliştirmiş ve buna paralel olarak hayatın her alanında gıpta edilecek ilerlemeler kaydedebilmiş bir ülke.

Buna mukabil biz demokrasimizi geliştirebilmek şöyle dursun, tek adam rejimine geçtikten sonra daha da hızlanan bir süreçle demokratik hukuk devleti kriterlerinden fersah fersah uzaklaşmışız. Ve bu durumun sıkıntılı sonuçlarını her alanda yaşamaya devam ediyoruz.

İnsan onuru ve insana verilen değer ancak demokratik hukuk rejimlerinde yükselir. Demokrasiden, hukuktan, hak ve hürriyetlerden uzaklaşıldıkça, rejimin nazarında insan hayatı ve onuru da değersizleşir. Bartın’daki maden faciası bunun en son ve yakıcı örneklerinden.