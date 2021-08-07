TRT’de cemaat düşmanlığı

Karanlık, meş’um ve menhus 15 Temmuz fitnesine bina edilen istismara dayalı algı operasyonlarının tipik bir örneği de TRT’de yayını devam eden “Mahrem” adlı dizi.

Dikkatli ve müteyakkız okurumuz Cem Cevdet Özdemir bu dizi için şunları yazıyor:

“Gülen ve AKP’nin birlikte yaptıkları hatalar yüzünden cemaatleri, İslamî hizmetleri, meşveretleri, tesbihatları... hedefine koyan, aşağılık bir üslûpla İslamı ve ordumuzu karalayan bu tiyatroyu ve TRT’yi kınıyor; dizinin derhal yayından kaldırılmasını istiyorum.”

Belli ki, 15 Temmuz olayını, Perinçek’in “O adı biz koyduk, Yargıtay kararına iliştiren de biziz” dediği “fetö” üzerinden yürütülen kara propaganda ve algı operasyonlarının ana dayanak ve malzemesi olarak kullanma planında yeni bir aşamaya geçilmiş durumda.

Ağustos-2004 MGK’sında kararı alınıp, 7 sene önce “Bütün tarikat ve cemaatlerin kökünü kazıyacağız” sözüyle startı verilen operasyonlar zincirinde ilk hedef Gülen hareketiydi.

Bir noktaya kadar alabildiğine önü açılmış gibi görünürken, gerçekte nasıl dehşetli bir tuzaklar ağına düşürüldüğü gelişmelerle çok daha iyi anlaşılan bu harekete en son öldürücü darbe, o gece “Allah’ın lütfu” olarak nitelenen 15 Temmuz hadisesi ile vuruldu.

Ama ağır faturasını hareketin öncü kadroları değil, darbeyle de, terörle de hiçbir alâkaları bulunmadığı halde “terörist” damgası vurulan tabandaki masum insanlar ödedi.

Sürecin devamında cemaatleri “bitirmek” veya kontrol altına alarak işlevsizleştirmek için birçok şey yapıldı. Bu maksatla hazırlanan projeler her fırsatta gündeme getirildi.

Söz konusu projelerin merkezine Diyanet yerleştirildi. Diyanet’e bağlı öğrenci yurt ve evleri yaygınlaştırıldı. Cemaatler aleyhine yayınlar yapıldı. Hattâ çok garip bir şekilde, Diyanet’in adı kullanılarak servis edilen “cemaatleri karalama” amaçlı bir rapor Perinçek’in gazetesinde dizi olarak yayınlandı ve yine onun yayınevi tarafından kitaplaştırıldı.

Anlaşılan o ki, TRT’de yayını devam eden dizi bu projenin bir parçası olarak hazırlandı.

Konuyu yakın takip altında tutan ve her defasında tavrını ortaya koyarak, dinî-manevî hayatın böyle dayatmalarla tanzim edilemeyeceğini vurgulayan bir gazete olarak yine diyoruz ki: Boşuna uğraşmayın, tutmaz.