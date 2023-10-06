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6 EKİM 2023 CUMA - YIL: 54

“Türkiye yüzyılı”nda AB’den kopacak mıyız?

Kâzım GÜLEÇYÜZ
06 Ekim 2023, Cuma
Rahmetli Menderes ve Zorlu tarafından ilk adımı atılan ve 1999’da dönemin hükümeti ayak sürümesine rağmen merhum Demirel’in yoğun gayretleriyle adaylık statümüzün Brüksel tarafından resmen kabul ve ilan edildiği AB yolculuğumuz, AKP iktidarının ilk birkaç yılında konjonktürel hesaplarla atılan adımlar sonrası, iktidar açısından ihtiyaç kalmadığı noktadan itibaren tıkandı ve durdu.

Ülkenin tek adam rejimine hapsedildiği son dönemde ise AB sürecinden de, demokrasi ve hukukun gereklerinden de iyice koparıldık. Ve bunun yol açtığı kronik sıkıntı ve gerilimleri hep birlikte yaşamaya devam ediyoruz.

Bunda adaletsiz seçimlerle iktidara gelerek ülkeyi yönetenlerin demokrasi ve millî iradeyi sadece kendi iktidarları ile sınırlayıp farklı düşünenleri ve muhalefeti “düşman ve hain” ilan eden yaklaşımının yanı sıra, AB’nin 1999 sonrasındaki kararlı, dinamik, teşvikkâr ve yapıcı takibini devam ettirmemesi de etkili oldu.

Neticede bizden çok sonra aday olup gerekli kriterleri yerine getiren Doğu Avrupa ve Balkan ülkeleri AB üyeliği statüsünü ve bunun getirdiği kazanımları elde ederken, tek adam rejimiyle tahkim edilen resmî ideoloji kıskacındaki Türkiye hâlâ yerinde sayıyor.

Buna karşılık kendi içindeki birçok anlaşmazlık ve krizi sabırlı ve akılcı müzakerelerle uzlaşarak aşmak suretiyle 27 üyeli bir birlik haline gelen AB, “hızlı entegrasyon” stratejisiyle üye sayısını arttırarak daha da genişlemenin ve güçlenmenin hazırlıkları içinde.

Bu çerçevede Almanya ve Fransa’dan 12 uzmanın yazdığı “Açık Denizlere Yelken Açmak-AB’nin 21. Yüzyıl için Reformu ve Genişlemesi” adlı rapor, AB’nin tam üyelik dışında da alternatifler öngören dört çemberli esnek bir modele doğru ilerlediğini haber veriyor.

Değer Akal’ın p.dw.com’da aktardığı bilgilere göre bu çemberlerden ilki euro ve Schengen bölgelerini; ikincisi birliğin mevcut ve gelecekteki üyelerini; “dış çember” olarak adlandırılan üçüncüsü İsviçre ve İngiltere’nin de dahil olacağı “partner” ülkeleri; dördüncü çember ise “Avrupa Siyasî Topluluğu” adı altında enerji, çevre, iklim, ticaret gibi konularda işbirliği yapılacak diğer ülkeleri kapsayacak.

Ama çemberlerin tamamında hukuk devleti ve demokrasi başta olmak üzere AB’nin temel ilke ve değerlerine bağlılık şart. Ve Türkiye’nin bu haliyle dördüncü çemberde bile yer alma ihtimalinin giderek zayıfladığı ifade ediliyor.

Peki, biz toplum olarak “Türkiye yüzyılı”nda AB’nin dışında kalmaya razı olacak mıyız?

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