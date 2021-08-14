Tuzaklara dikkat

Dünya durdukça devam edecek olan Nur hizmetinde istihdam edilme nimet ve şerefine mazhar kılınan bahtiyarların, bu nimetin büyüklüğü ile mütenasip çetin ve zorlu imtihanlarla karşı karşıya oldukları ve olacakları da bir vâkıa. Çünkü “Cennet ucuz değil.”

Risale-i Nur’a, özellikle de lâhikalara baktığımızda hem bu çeşit çeşit imtihanlara ilişkin ikazların, hem bunları aşmak için uymamız gerekli ölçülerin vurgulandığını görüyoruz.

İşte onların birkaçı da şu cümlede:

“Bu zamanda öyle dehşetli cereyanlar, hayatı ve cihanı sarsacak hadiseler içinde hadsiz bir metanet ve itidal-i dem (soğukkanlılık) ve nihayetsiz bir fedakârlık taşımak gerektir.”

Bu zaman, ahirzaman. Hayatın her alanında müthiş fitnelerin kol gezdiği, manevî fırtınaların ortalığı kasıp kavurduğu bir zaman.

Adım başı bizi bekleyen tuzaklar var.

Ve hizmetin önüne çıkarılan muzır maniler.

Fert fert her birimizin dünyasında bunların çok farklı versiyonları kendisini gösterebiliyor.

En çok da zaaf ve boşluklarımızı kullanıyor.

Rahat meyli, rehavet, gevşeklik, uyuşukluk, tembellik, nemelâzımcılık, havalecilik, irade eksikliği, kararsızlık, boşvermişlik, ihmalkârlık.

Duyarsızlık, yılgınlık, bezginlik, şevksizlik...

Enaniyet, kendini beğenmişlik, benmerkezcilik, “dediğim dedik”çilik, inatçılık, “En doğruyu sadece ben bilirim” saplantısı, hiçbir şeyi paylaşmadan münferit ve şahsî hareket...

Kardeşlik hukukunu hiçe sayan kırıcı, itici, dışlayıcı tavırlar, sevgi ve şefkat eksikliği, baskı ve tahakküm, farklılıklara tahammülsüzlük...

Muhatap olunan bed muameleleri hazmedemeyip, bunlara, hizmeti zaafa düşürebilecek küskünlük ve tepkilerle karşılık vermek...

Para ve mal hırsı, dünyaperestlik, müsriflik...

Makam-mevki düşkünlüğü, şöhret tutkusu, gösteriş ve şov merakı, göz boyamacılık...

Gövdeye giren kurtların yaptığı gibi manevî bünyenin içten içe kemirilmek istenmesi...

Arkadan iş çevirerek sinsice vurulan ihanet darbeleri, ikiyüzlülük, dalkavukluk, yalakalık...

Ve nefis-şeytan işbirliğiyle insanın istikamet çizgisinden uzaklaştırılması için kullanılabilecek daha birçok zayıf damar ve riskli boşluk...

İşte Risalelerde bütün detay ve nüanslarıyla yer alan izahlar, yapılan ikaz ve tavsiyeler, bunlara bina edilen tuzakları boşa çıkararak yola devam etmenin anahtarını sunuyor bize.