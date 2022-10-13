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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 EKİM 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Ülke bu hale nasıl geldi?

Kâzım GÜLEÇYÜZ
13 Ekim 2022, Perşembe
Türkiye 20 yıldır, lider dışında diğer kadroları büyük ölçüde değişen, başından beri bu yollarda beraber yürüyüp yağan yağmurda beraber ıslananların çoğunu tasfiye eden bir partinin iktidarıyla yönetiliyor.

Bu tasfiyelerin çoğu tek adam rejimine geçiş sürecinde ve sonrasında gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı, Meclis başkanlığı, başbakanlık, bakanlık, parti yöneticiliği yapmış nice isim ya dışlandı veya kendi irade ve inisiyatifiyle yolunu ayırmak zorunda kaldı.

Lider ise daha önce kendisine en ağır hakaretleri savurup demediğini bırakmamış olan yeni ortaklarla yola devamı tercih etti.

15-20 Temmuz bu keskin manevranın dönüm noktasıydı. Daha önce, 2014’ten itibaren işaretlerini vermeye başlayan değişim ve dönüşüm o tarihte iyice belirginleşti.

2014, bidayette “darbecilerle hesaplaşma” iddiasıyla başlatılan ve o günkü başbakanın “Millet adına savcısıyım” diyecek kadar sahipleniyor gibi göründüğü Ergenekon operasyon ve davalarının boşa çıktığı seneydi.

Sonrasındaki gelişmelerle açıkça anlaşıldı ki, perde gerisinde yapılan pazarlık ve anlaşmalarla yeni ittifaklar kurulmuş ve uygulanacak politikalar da ona göre şekillenmiş.

Ve AKP iktidarının başı, çok ayrı ve zıt yerlerde konumlanmış gibi görünseler de gerçekte aynı ittifakın farklı kolları oldukları gittikçe daha net bir şekilde ortaya çıkan iki siyasî hareketle kader ve güç birliği yapmış.

Başta kalabilmek uğruna, iktidar gücünü büyük ölçüde onlarla paylaşmış, hattâ yer yer onlara teslim etmiş. Üçüncü ortaktan sâdır olan “2014’ten beri ülkeyi o idare etmiyor, bizim de içinde olduğumuz güçler yönetiyor” sözü bunu tesbit ve ifade ediyor.

Keza bunu tamamlayan “Vatansever kuvvetler tarafından ele geçirildi” beyanı da.

Ülkenin ve yönetiminin bu noktaya geliş serencamının çok kısa bir özeti bu. Türkiye, 30’ların şeflik rejimi örnek ve referans gösterilerek tek adam rejimine böyle sürüklendi. Hukuk ve demokrasiden böyle uzaklaştırıldı.

Yasamadan yargıya, siyasetten medyaya, üniversiteden sivil topluma, dış politikadan ekonomiye, manevî hayattan ahlâkî değerlere... hayatın her alanındaki olumsuz sonuçlarını hep birlikte görüyor ve yaşıyoruz.

Bu halden çıkıp kurtulma sancılarını da...

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