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28 MAYIS 2023 PAZAR - YIL: 54

Üstadın hassasiyeti

Kâzım GÜLEÇYÜZ
28 Mayıs 2023, Pazar
Bir eski dostun siyasetle ilgili değerlendirmelerinden bir bölümü önceki gün nakletmiştik. Bugün Üstadın tesbitlerinden aktardığı bazı ölçülerle devam edelim:

Bilerek veya bilmeyerek hiç akla getirilmeyen, nazar-ı itibara alınmayan en ehemmiyetli bir husus Üstadın siyasî içtihadlarıdır.

Üstadımız tek kişinin karar ve tercihi ile rey-i vahid, muamele-i keyfiye ile idareyi istibdat olarak tarif ediyor. Ve “riyaset-i şahsiye”nin, tek adam idaresinin kat’iyen aleyhinde olduğunu çok açık bir şekilde ifade ediyor.

Meşrutiyeti meşveret ve şûrâ, meclisin hâkimiyeti, hükümetin meclisin emrinde ve murakabesinde olması olarak tarif ediyor.

Din ve dindarlığın siyasette vitrine çıkarılmasını, mukaddesatın, manevî değerlerin siyasete alet edilmesini kat’iyen men ediyor ve eserlerdeki derslerinde bu hususta ısrar ediyor. 1969’da din ve dindarlık adına parti kurulmasına şiddetle karşı çıkan Zübeyir Ağabeyin endişe ve telaşına bizzat şahidim.

Bu noktada son senelerde çokça ihmal edilen bir hususa dikkat çekmek istiyorum. O da din ve dindarlık, camiler, manevî ve millî ortak değerler alabildiğine siyasete alet ve istismar edildiği halde bazı Nur talebelerinin maalesef Üstadın hassasiyetini kaybetmeleridir ki, dikkate ve teessüre şayandır. 

Hiçbirimizin tercih ettiğine kudsiyet verip ona rey vermeyi farz olarak dayatma, farklı tercih sahiplerini küfriyatla ve haram işlemekle suçlama hak ve selahiyetimiz yoktur. Böyle yapanlar hem kendileri, hem başkaları için çok büyük bir vebale sebep olurlar.

Siyaseten tarafgir olduklarının kusurlarını hoş görerek bunun vebaline ortak olanlar, farklı, muhalif tercih sahiplerini tahkir ederek de gıybet ve iftira fiillerini işlemiş olurlar. 

Üstadımızın Menderes’e hitaben yazdığı mektupta ikaz ve tavsiye ettiği gibi parti tarafgirliği ile zarar ve zedelenme meydana gelmemesi için “vatandaşlık, kardeşlik hukukunu muhafaza”ya âzamî itina gösterilmelidir. 

Bu içtihad ile kimseyi suçlamaya hakkımız yoktur. Diğergâmlık, empati, müsamaha, hürmet, muhabbet ve uhuvvet kaidelerine riayetle mükellefiz. “İman-küfür, hak-bâtıl, vatanın batması veya kurtuluşu” şeklinde ifratkâr ifadelerden içtinab edilmesi için tebliğ ve irşad vazifemizi yerine getirmeliyiz.

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