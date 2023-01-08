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8 OCAK 2023 PAZAR - YIL: 53

Üstadın kuraklık ikazı

Kâzım GÜLEÇYÜZ
08 Ocak 2023, Pazar
“Anlaşılıyor ki, bu bahar fırtınasında iki haricî, iki dahilî dört cereyan, her biri bir maksada göre ve Nurcuların şevkine ve sa’ylerine ilişmek ve yüzlerini dünyaya ve siyasete çevirmek istemelerinden kuraklık başladı, inşaallah yakında ref’ olur (kalkar).” (Emirdağ Lâhikası, 171. mektup, s. 395)

Tabiat hadiselerinin de sosyal olaylar gibi tesadüfî olmadığını her fırsatta vurgulayıp aralarındaki ilişki ve irtibatlara dikkat çekerken, bu bağlantıların özellikle manevî ihtilâtlarına her fırsatta işaret eden Üstad, dört cereyanın, her birinin asıl maksatları farklı olmasına rağmen ortak bir hedef olarak Nurcuların şevkini kırıp hizmet için çalışmalarına sekte vurmak istediklerine dikkat çekiyor.

Bunun için başvurdukları yöntem ilginç: “Yüzlerini dünyaya ve siyasete çevirmek.”

Mektuptan anlaşıldığı kadarıyla, o zaman Nurcuların yüzlerini dünyaya ve siyasete çevirerek onların hizmetteki şevk ve gayretine ilişme taktiği etkili olmuş ki, kuraklık başlamış.

Çünkü Âl-i Beyt misyonunun takipçileri olarak en önemli gayeleri insanların imanını ve ebedî hayatını kurtarmak olan, tamamen uhrevî amaçlı bir hizmete odaklanmaları ve ne olursa olsun bu hedeften sapmamaları gereken Nur Talebeleri eğer nazarlarını dünyaya ve siyasete çevirir ve bu sebeple hizmetteki şevkleri kaybolur, gayretleri azalırsa, rahmeti celb eden en önemli sebeplerden biri ortadan kalkacağı için kuraklık başlar.

Emirdağ’da, muhtemelen 40’lı yılların ikinci yarısında yaşanan bir kuraklık üzerine yazılan bu mektuptaki tesbit ve ikazın ışığında bugünkü durumumuzu gözden geçirecek olursak nasıl bir manzara ile karşılaşırız?

Son yıllarda şiddetini daha da arttırarak umumî bir âfet görüntüsü veren kuraklık musibetinde, Nur Talebelerinin, son derece sinsi yöntemlerle derunî âlemlerine nüfuz etmeye başlayan dünyevîleşme tuzağından etkilenmesinin payını sorguluyor muyuz?

Bugünkü tabloya bu açıdan baktığımızda, bilhassa iktidar siyasetinin cazibesine kapılarak, büyük ihtimalle farkında bile olmadan yüzünü dünyaya çevirme eğiliminin, hiç görülmemiş boyutlara ulaştığını görüyoruz.

Kuraklık felâketinin manevî sebeplerini Risale-i Nur’daki izahlar çerçevesinde araştırırken, konunun bu boyutuna özellikle dikkat!

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