Üstadın Menderes’e mektubundan kardeşlik ve hukuk mesajları

Çok partili siyasete geçişimizden itibaren Üstad Bediüzzaman, Bayar ve özellikle Menderes başta olmak üzere DP iktidarının önde gelen idarecilerine yazdığı mektuplarla son derece önemli ve hayatî mesajlar vermişti.

Bunlardan biri, Emirdağ Lâhikası’nda “Risale-i Nur’un vatana, millete ve İslamiyete büyük hizmetini kabul ve takdir eden Başvekil Adnan Menderes’e Üstadın yazdığı bir mektup” takdimiyle yer alıyor (s. 500 v.d.).

Bu mektuptaki ikazlardan biri:

“Şimdiki siyaset-i hâzırada particilik taraftarlığı ile, bir caninin yüzünden pek çok masumların zararına rıza gösteriliyor. Bir tek cinayet yüz cinayete çevrildiğinden, gayet dehşetli bir kin ve adaveti (düşmanlığı) damarlara dokundurup kin ve garaza ve mukabele-i bilmisile mecbur ediyor. Bu ise hayat-ı içtimaiyeyi tamamen zîr ü zeber (yerle bir) eden bir zehirdir ve hariçteki düşmanların parmak karıştırmalarına tam bir zemin hazırlamaktır.”

Bu tehlikeye karşı tek çarenin İslam kardeşliğini ve Kur’an’da dört defa tekrarlanan “Birisinin hatasıyla başkası mes’ul olmaz” mealindeki ayetin emrettiği “suç ve cezanın şahsîliği” prensibini esas almak olduğunu, altını çizerek ve ısrarla vurguluyor Üstad.

“Masumları himaye için, canilerin cinayetlerini kendilerine münhasır bırakmak lâzım. Bir hanede veya bir gemide bir masum ile on cani bulunsa, hakikî adaletle ve emniyet ve asayiş düstur-u esasîsi ile, o masumu kurtarıp tehlikeye atmamak için, gemiye ve haneye ilişmemek lâzım; tâ ki o masum çıkıncaya kadar” diyerek bunu iyice netleştiriyor.

Özeti İslam kardeşliği ve hukuk.

Beş seneyi aşkındır yaşadığımız süreçte maalesef en fazla çiğnenen değerler bunlar.

Kardeşlik hukukunun insafsızca ayaklar altına alındığı, masumiyet karinesi ile birlikte suç ve cezanın şahsîliği prensibinin ve diğer âdil yargılanma ilkelerinin hiçe sayıldığı, bunun sonucunda nice masumların hukukunun payimal edildiği, dışlayıcı ve ayrımcı partizanca uygulama ve söylemlerle sürekli gerginlik pompalanıp toplumun kamplaştırıldığı, kutuplaştırıldığı ve maalesef çok fazla uzayan bu süreci artık sona erdirmek için Bediüzzaman’ın bu mesajlarına kulak verilmeli ve gereği bir an önce yerine getirilmeli.

Adalet, vicdan ve insanlık namına...