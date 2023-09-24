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24 EYLÜL 2023 PAZAR - YIL: 54

Üstadın zulme karşı tavrı

Kâzım GÜLEÇYÜZ
24 Eylül 2023, Pazar
''Şeyh Said ve Dersim gibi doğu isyanları çok kanlı bir şekilde bastırılırken Üstad bu zulümlerle hiç ilgilenmeyip ve meşgul olmayıp tamamen iman hizmetine odaklanmış” diyenler var.

Burada öncelikle Üstadın, isyan teşebbüsü öncesinde destek isteyen Şeyh Said’i “Dahilde kılıç kullanılmaz. Tek çare milletin irşad ve tenvir edilmesidir” diyerek uyardığını ve hayatı boyunca zulümlere maddî mukabeleden uzak durup manevî cihad ve müsbet hareket esası üzerinde hareket ettiğini hatırlayalım.

Ancak bu, Üstadın o zulümlere ilgisiz ve kayıtsız kaldığı anlamına gelmez, gelemez.

Her dönemde zulme karşı çıkan, “Zalimler için yaşasın Cehennem!” diye haykıran ve “Bütün kuvvetimle adalet-i tammenin lehinde, zulmün aleyhindeyim” diyen Üstadın duruşu böyle bir duyarsızlığa izin vermez.

Meselâ Eski Said dönemi eserlerinde başlayıp son Emirdağ mektuplarına kadar devam eden mükerrer vurgularına üç örnek:

“Bir köyde bir hain bulunsa o köyü masumeleriyle imha etmek veya bir cemaatte bir asi bulunsa o cemaati çoluk çocuğuyla ifna etmek (...) gibi en dehşetli vahşetlere şu medeniyet fetva veriyor.” (Sünuhat, s. 41)

“Bu zamanda ‘İnsan çok zalim ve nankördür’ (mealindeki İbrahim Sûresi 34. âyetinin) sırrıyla şedit bir zulümle mukabele eder. Elinde hüküm varsa, bir adamın hatasıyla bir köye bomba atar. Halbuki bir masumun hakkı yüz cani için feda edilmez; onların yüzünden ona zulmedilmez. Şimdiki vaziyet, yüz masumu birkaç cani için zararlara sokar. Meselâ, hatalı bir adama müteallik, biçare ihtiyar valide ve pederi ve masum çoluk çocukları ezmek, perişan etmek, tarafgirane adavet etmek, şefkatin esasına zıttır.” (Emirdağ Lâhikası, s. 67)

Keza Beşinci Şua’daki “...Öyle dehşetli bir istibdatla hareket eder ki, bir cani yüzünden binler masumu mahveder” ifadesi için Abdürrezzak isimli Nur Talebesi şöyle diyor:

“O davanın doğruluğuna delâlet eden tek bir emaresi 1938’deki Dersim faciasında binler masumları, ihtiyar kadınları hem öldürüp hem ateşlere atmak ve bir isyan tevehhümü ve ihtimali yüzünden yaktırması o hükmü kat’î hakikat olarak gözlerine sokuyor.” 

(Rumuzat-ı Semaniye’deki bir mektup)

Risale-i Nur’da kayda geçmiş bu örnekler ortadayken Üstadın Dersim katliamından ayrıntılarıyla söz eden bir talebesini azarlayıp uyardığı şeklinde aktarılan hatırayı, kendi bağlamında yapılmış özel bir ikaz olarak anlamak herhalde yanlış olmasa gerek.

Yanlış olan, bu örneği genelleyip “Üstad zulümlere duyarsız ve kayıtsız kalmıştı” gibi bir hükmün dayanağı olarak göstermek.

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