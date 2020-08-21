Vicdanlar uyandıkça

15 Temmuz rüzgârının bir kez daha estirilmeye çalışıldığı günlerde Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Yaramış’ın yaptığı beklenmedik çıkış iktidar cenahında şok tesiri uyandırdı:

“Darbe teşebbüsüne karışmış, pişman olmuş kişilere de sahip çıkmamız, onları da topluma dahil edip kazanmamız gerekiyor.”

Bu söz malûm cenahı küplere bindirdi.

Maruz kaldığı son derece öfkeli tepkiler üzerine Yaramış şöyle bir düzeltme yaptı:

“Darbe girişimine karışmamış, örgütün ihanet tarafını görmüş, iltisakını kesmiş, etkin pişmanlık göstermiş insanları topluma kazanmak gerektiğini söylemek istedim.”

Cumhurbaşkanı isterse istifa edebileceğini de söyledi. Ama Erdoğan bu işe bizzat karışmadı; İbrahim Kalın ve Fahrettin Altun gibi isimler onun adına bu mesajı verdiler.

Ve sonuçta Yaramış görevinden ayrıldı.

Ama birilerinin gazabı bir türlü yatışmadı.

“Eli kalem tutan kesimden yükselen ‘Barışalım, affedelim, kucak açalım, topluma kazandıralım’ gibi lâflar”a, “2016 Eylül’den itibaren masumiyet ve mağduriyetten bahseden yazarlar”a ve meseleyi hâlâ kendi istedikleri tarzda değerlendirmeyen akademik çevrelere öfke yağdıran yazılar devam etti.

Vaktiyle kendileri için kullanıldığı herkes tarafından bilinen “Durakta beklemez, hep giden arabaya binerler” sözünü hedefteki yapıya çevirip, “Acırsanız acınacak hale gelirsiniz” nakaratını yine tekrarlayanlar oldu.

Bu hadise şunu gösterdi: 15-20 Temmuz sürecinde yapılanların ve yol açtıkları geniş çaplı, yaygın mağduriyetlerin ulaştığı boyut, —ki son örneği ağır kanser hastası olduğu halde aylarca içeride tutulup ancak iki ay önce tahliye edilen gazeteci Mevlüt Öztaş’ın vefatı—iktidar cenahını da çatlattı, çatlatıyor.

Başından beri var olan ve süreç içinde, olup bitenlere itiraz edenlerin tasfiyesiyle eşzamanlı şekilde büyüyerek devam eden bu çatlak, kuşatılmış Saray iktidarının etki alanını daralttı, daraltıyor. Tek adam rejiminin yetki alanı büyüdükçe ve bu yetki gerilim, dayatma, ayrıştırma, dışlama, ötekileştirme, kamplaştırma, kutuplaştırma siyasetleri için kullanıldıkça toplumdaki nüfuz ve etki alanı küçülüyor.

Bu yüzden iktidar partisi, öncesinde kendisini ağza alınmayacak ifadelerle yerden yere vuran MHP’nin desteğine muhtaç hale geldi. Ama gelinen noktada artık o da yetmiyor...

