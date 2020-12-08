Yargıda aranan denge

Son dönemde gündeme getirilen hukuk ve yargı reformu için, defaatle ifade ettiğimiz gibi yeni düzenlemeler yapmaya ihtiyaç yok.

Yapılması gerekenler belli:

Evvelâ iktidar yargıdan elini çekecek. Mahkemelere talimat vermekten vazgeçecek. HSK’yı “sopa” gibi kullanıp yargıyı, mahkemeleri ve kararlarını kendi istediği gibi şekillendirme uygulamasına nihayet verecek.

Mahkeme kararlarına, siyasetin talep ve beklentilerine değil, sadece hukukun temel kriterlerine ters düştükleri zaman müdahale edilen bir sistem ve işleyiş hâkim kılınacak.

İktidar yargıya kendisi de baskı ve yönlendirme yapmayacak; siyaset dışı mahfillerin, “derin” adreslerin yapmasına da izin ve fırsat vermeyecek. Yargının her çeşit tazyik ve müdahaleden azade bir ortamda hür ve bağımsız bir şekilde çalışabileceği ortamı tesis edecek.

Ceza yargılamalarında siyasî, ideolojik veya hissî saiklerle değil; masumiyet karinesi, suç ve cezanın şahsîliği, savunma ve âdil yargılanma hakları çerçevesinde hareket edilecek.

Hâkimliği otomatik tutuklama memurluğuna çeviren alışkanlıklar terk edilecek; hem çok yönlü ve ağır mağduriyetlere yol açan, hem de cezaevlerindeki izdihamı arttıran kolaycı ve hukuksuz tutuklama kararlarından vazgeçilecek; “Tutuksuz yargılama asıl, tutuklama şartlara bağlı istisnadır” ilkesine geri dönülecek.

Savcılık ve hâkimlik görevleri militan parti avukatlarına değil; hukukun evrensel ve temel değer ve prensiplerini içselleştirmiş ehil ve liyakatli kadrolara emanet ve tevdi edilecek.

Siyasî, ideolojik,şahsî ve hissî tarafgirlik ve karşıtlıkların adliye binalarına ve duruşma salonlarına girmesine kesinlikle meydan ve fırsat verilmeyecek.

Hâkim güvencesi her hal ve şartta titizlikle korunacak.

Geçmiş dönemlerin jüristokrasi ve yargı vesayeti olarak kayda geçen aşırılıklarına dönülmeden, o ifrat halinin tek adam rejimiyle yargıyı siyaset ve istihbarat vesiyetine teslim eden bir tefrit halini netice verdiği halihazırdaki mevcut durumdan çıkılarak, kuvvetler ayrılığı temelinde yeni ve sağlıklı bir denge kurulacak.

Bunu kim yapacak? Elbette ki konjonktürel ve değişken siyasî çıkar ve hırslarına göre hareket edip yargıyı da buna alet eden ilkesiz siyasetçiler değil; hukuk, adalet ve vicdan ortak paydasında buluşan toplumsal duyarlılık ve buna dayanan demokrat kadrolar yapacak.