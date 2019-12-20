Yargıyı kim itibarsızlaştırıyor?

Cumhurbaşkanı adına 2020 bütçesini Meclise sunan Yardımcısı, şimdiye kadar çok duyduğumuz söylemi yine tekrarlayarak “Dünyada böylesine alçak bir darbe girişiminin ardından tüm sorunları hukuk devleti sınırları içinde çözen başka bir ülke var mı?” gibi iddialı lâfların ardından demiş ki:

“Birtakım istisnaî örnekler üzerinden bu terör mücadelesini itham etmeye, itibarsızlaştırmaya, etkisizleştirmeye çalışmak, herşeyden önce milletimize haksızlıktır.”

Nedir bu istisnaî örnekler? AİHM’in “hak ihlâli ve tahliye” kararı verdiği Kavala davası mı? Yine AİHM’in Mehmet Altan, Şahin Alpay ve Alparslan Altan kararları mı? AYM’nin barış akademisyenleri için verdiği karar mı?

Yoksa bu kararların bir kısmına hâlâ uymayıp gereğini yapmamakta direnen bidayet mahkemelerinin tavrı mı? Ahmet Altan’ın önce bırakılıp sonra yine tutuklanması mı?

Peki, medyatik olmadıkları için görülmeyen ve bilinmeyen sayısı belirsiz insanın maruz bırakıldığı hukuksuz muamelelerden ne haber?

TBB Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu geçenlerde “Kıdemi 2.5 yıl olan hâkimlerle adalet dağıtmaya çalışıyoruz” demiş; dosyaya yansımayan, ancak polisin savcıya, savcının da sulh ceza hâkimine aktardığı delillerle karar verirken bunun yanlış olduğunu dahi bilmeyen hâkimlerin olduğundan yakınmıştı.

Sadece sulh ceza hâkimleri mi? Karşısındaki sanığa “Getirdiğin belgelerin hükmü yok. Ben elimdeki MİT raporuna bakarım” diyen ağır ceza mahkemesi başkanları da var!

Ergenekon davasına bakan mahkemenin ilk başkanı iken, o süreçteki âdil yargılama ihlâllerine gösterdiği tepkiyle hafızalarda iz bırakan Köksal Şengün, son dönemde kritik davalara bakan ağır ceza mahkemelerindeki hâkim ve savcı atamalarının parti avukatlarından seçilerek yapıldığını söylemedi mi?

Onun için buradan Sayın Fuat Oktay’a diyoruz ki:

Söylediğiniz gibi bir “itibarsızlaştırma” söz konusu ise, asıl sebebini bu gibi uygulamalarda arayın, bunların eleştirilmesinde değil.

Keza “terör örgütüyle mücadele ediyorum” derken, terörle de, darbeyle de hiçbir ilgisi olmayan insanları “terörist” yaftasıyla suçlayıp mahkûm etme garabetinde arayın.

Ve yargı üzerindeki bütün müdahaleleri kaldırıp hukuk ve adaletin önünü açın...