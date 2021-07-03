Yarın değil, bugün! Sonra değil, şimdi!

Twitter takipçilerimizden Muammer Gökçin, ağır kanser tedavisi görürken cezası Yargıtay’da onanan ve bu haldeyken tekrar tutuklanıp cezaevine konulma durumuyla yüz yüze bırakılan Ayşe Özdoğan’la ilgili mesajımız üzerine, SP lideri Karamollaoğlu’nun da önemle üzerinde durduğu bu konuda DP Genel Başkanı Uysal’ın suskun kalmasına sitem etmiş ve şöyle bir çağrıda bulunmuş:

“Bugün harekete geçmeli! ‘Yarın çok geç! Âcilen demokrasi! Bir başka slogan olabilir. Hakikaten durum ve gidişat çok vahim! Tüm demokratlar ve DP ortak hareket etmeli!”

Bunun için önce DP’nin güçlü ve kararlı bir “demokrasi harekâtı” başlatması veya mensubu olduğu Millet İttifakıyla birlikte böyle kapsamlı bir kampanyanın başlatılması için inisiyatif alıp harekete geçmesi gerekiyor.

Muammer Beyin yaptığı çağrı bizim ne zamandır ısrarla yaptığımız çağrıyla örtüşüyor.

Ülkenin durumu ve gidişatı gerçekten vahim. Gelen her günün gelişmeleri, neredeyse giden günü aratıyor. Herşeyi büyük dikkatle takip eden muhalefet bunun farkında.

Partilerin yaptığı değerlendirme ve tesbitler bunu gayet açık bir şekilde gösteriyor.

DP de bu tesbitleri yapan partilerden.

Ancak bunları dile getirmek yetmiyor.

Bu vahim gidişatı durdurmak ve olumluya çevirmenin ortamını oluşturmak için de harekete geçmek gerekiyor. Hem de âcilen; yarın değil, bugün; sonra değil, hemen şimdi!

Millet İttifakına dahil olan ve olması beklenen partilerin liderlerinin âcilen bir araya gelip toplu halde kameraların karşısına geçerek ortak bir mesaj vermeleri gerektiği yönündeki görüşümüzü Kılıçdaroğlu’na ve Uysal’a doğrudan iletme imkânı bulmuştuk.

İkisi de “Çalışmalar ve temaslar devam ediyor” dediler; ama bu işin artık daha fazla gecikmeye tahammülü yok. Şimdi eylem vakti.

Milletin önüne çıkıp “Kuvvetler ayrılığı, hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı, parlamenter sisteme dönüş, özgür basın, özerk üniversite, demokratik denetim, işleyen ekonomi, israfa son, yolsuzlukla mücadele, erken seçim” gibi ana başlıklar üzerinde hep birlikte deklare edilecek bir mutabakat ve taahhütname, ülkeyi rahatlatır ve siyasî iklimi bir anda olumluya çevirir.

Adres arayan kararsızları da kazandırır.

* Üç aydır haksız yere içeride tutulan Gergerlioğlu için geç de olsa AYM’nin verdiği “hak ihlali” kararı, yargılama, mahkûm etme, vekilliği düşürme, gözaltı, tutuklama süreçlerinde dahli olan herkesin suratına indirilmiş okkalı bir hukuk şamarıdır. Hayırlı olsun. Darısı diğer tüm süreç mağdurlarına. Mücadeleye devam.