“YAŞ ihraçları yargıya açılsın” derken, geldiğimiz yer...

90’lı yıllarda başlayıp 28 Şubat sürecinde yoğunlaşan tartışmanın konusu Yüksek Askerî Şûranın verdiği ihraç kararları ve bunlara yargı yolunun kapatılmış olmasıydı.

Çoğunun gerekçesi “irtica” olan bu kararlarla ilgili çok yayın yaptık ve yazılar yazdık.

Kararlara yargı yolunun açılmasını istedik.

Gelinen noktada bu konu tamamen gündemden düştü ve unutuldu. Ve onun yerine, 20 Temmuz OHAL KHK’larıyla çok daha geniş ve kapsamlı bir tasfiye planı uygulandı.

YAŞ’ın yargıya kapalı ihraç kararları sadece TSK mensupları için geçerli bir yöntemdi.

20 Temmuz KHK’larıyla TSK’nın da dahil olduğu bütün kamu kurumlarında, yine bu süreçte icad edilen “irtibat ve iltisak” gerekçeli çok daha kapsamlı kıyımlara imza atıldı.

Aslında bu tasfiyeler 28 Şubat’ta da yapılmak istenmişti. Ama daha 1987’de DYP Genel Başkanı olarak Mecliste “Hak ve hürriyetleri, özlük haklarını ilgilendiren konularda KHK olmaz” demiş olan Cumhurbaşkanı Demirel buna geçit vermedi. Daha sonra halefi Sezer de aynı yöndeki bir girişimi veto etti.

Ve askıya alınıp fırsat kollanarak rafa kaldırılan bu konu, 15 Temmuz bahanesiyle ilan edilen 20 Temmuz OHAL sürecinde yeniden ısıtılıp gündeme taşındı ve peş peşe çıkarılan KHK’larla hukukun temel kriterlerini çiğneyen bir hoyratlıkla uygulamaya konuldu.

Dahası, bir zamanların YAŞ kararları gibi, bu KHK’lar da yargı denetimine kapatıldı.

AYM de bu hukuksuzluğa teslim oldu.

Bu da yetmedi, söz konusu yargı muafiyeti tek adam rejimiyle birlikte, bundan sonra ilan edilecek OHAL’lerde çıkarılacak Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine de taşındı.

Hukukun iyice dibe vurduğu 15-20 Temmuz sürecindeki hukuksuzluklar silsilesine “level” atlatacak vahim bir düzenleme bu.

6 partinin mutabakat metnindeki ”OHAL rejiminin keyfî bir yönetime dönüşmesine engel olmak amacıyla OHAL KHK’larına hukuk sistemimizde yer verilmeyecektir” taahhüdü, buna son vereceği için çok önemli.

Bundan sonraki muhtemel hukuksuzlukların önünü kapatmanın kestirme yolu bu.

OHAL KHK’larına tamamen son vermek.

Bugün âcil çözüm bekleyen konu ise, 20 Temmuz OHAL KHK’larıyla sebebiyet verilen ağır hukuk enkazını bir an önce kaldırmak.