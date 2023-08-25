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25 AĞUSTOS 2023 CUMA - YIL: 54

Yasakçı kafaya bir AYM şamarı daha

Kâzım GÜLEÇYÜZ
25 Ağustos 2023, Cuma
AYM İkinci Bölümü geçen yıl, aynı konuda yapılan çok sayıda başvuruyu değerlendirdiği kararında, bu süreçte cezaevlerinde başka bazı gazetelerin yanı sıra en çok Yeni Asya’ya karşı işletilen keyfî yasaklarla, en temel haklardan biri olan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetmişti.

Adalet Bakanlığının gazetemizle ilgili olarak öne sürdüğü “kurum güvenliğini tehlikeye atma” iddiasına da, diğer yasaklama gerekçelerine de itibar etmeyen yüksek mahkeme, aynı konuda daha önce verdiği kararların uygulamada dikkate alınmamasını “yapısal bir sorun” olarak niteleyip, idarî ve hukukî düzenleme gerektiren bu sorun çözülmedikçe, konuyla ilgili başvurularda yeniden yargılama yoluna gidilmesinin çözüm olmayacağına hükmederek, bu yolu da kapatmıştı.

“Tutuklu ve hükümlülerin süreli veya süresiz yayınlara ulaşabilmesi, bilgi ve kanaatlere ulaşma özgürlüğünün somut yansıması olarak ifade özgürlüğünün koruması altındadır” dediği önceki kararlarına atıfla, “Yasakla, ifade özgürlüğü ihlal edildi” demişti.

Tutuklu ve hükümlülerin Yeni Asya taleplerini reddeden kimi infaz kurumu eğitim kurullarınca gerekçe yapılıp bazı infaz hâkimlikleri ve ağır ceza mahkemelerince de tekrarlanan, dahası onlarla sınırlı kalmayıp, belli merkez ve mahfiller tarafından bilhassa troller eliyle her yere üflenen çarpıtma ve iftiraları da çürüten bir karardı bu.

Son olarak Fatih Seyis adlı mahkûmun Yeni Asya talebinin reddi üzerine yaptığı başvuruyu değerlendiren AYM Genel Kurulu, İkinci Bölümün bu kararına da atıfta bulunarak aynı yönde oybirliğiyle yeni bir karar verdi.

Başvurucunun, İnfaz Kurumu idaresi aracılığıyla, ücretini karşılamak suretiyle Yeni Asya gazetesini satın alma talebinin gerçeğe aykırı şekilde, yeterli talep olmadığı gerekçesiyle reddedildiğini ileri sürdüğü belirtilen kararda, “Açıkça dayanaktan yoksun olmadığı ve kabul edilemezliğine karar verilmesini gerektirecek başka bir neden de bulunmadığı anlaşılan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna karar verilmesi gerekir” denildi ve “İfade özgürlüğü ihlal edilmiştir” sonucuna varıldı.

Ve Yeni Asya’ya uygulanan yasağın hukuksuzluğunu AYM Genel Kurulu da tescil etti.

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