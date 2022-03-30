Yasakçılara suç duyurusu

Anayasa Mahkemesinin Yeni Asya ve diğer bazı gazeteler için kimi cezaevlerinde uygulanan keyfî yasak için verdiği “Hukuka aykırı ve ifade özgürlüğünün ihlali” kararıyla ilgili haberimiz üzerine aldığımız bir okur mesajı:

“2019 yılında Konya Akşehir T Tipi Kapalı C.İ.K’te kalırken bana ve iki arkadaşımıza, ücretini ödediğimiz Yeni Asya gazetesi yasak denilerek (terör örgütü propagandası yaptığı/ örgüt üyelerini motive ettiği vb. gerekçelerle) verilmedi. Bu konuda gerekli tüm yasal başvuruları yaptıktan sonra en son Anayasa Mahkemesine 02/12/2019 2019/41020 sayılı başvuru ve 18/12/2019 2019/42360 numarasıyla başvuruda bulunmuştum.”

Söz konusu AYM kararını haber ve yayınlarımızdan öğrendiğini belirten okurumuz, bu karar sonrası, cezaevi yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunacağını ifade ediyor.

“Tazminat almak için değil, yaptıklarının yanlarına kâr kalmaması için” diye ekliyor.

AYM kararında, başvuruları birleştirilen 1809 başvuru sahibinin her birine 500’er TL manevî tazminat ödenmesi öngörülüyordu.

Başvuru sahiplerinin, bu karardan sonra yapacakları suç duyurularına, keyfî yasakla verilmeyen gazete ücretlerini de dahil edecek bir tazminat talebini eklemeleri halinde kuvvetle muhtemeldir ki rakamlar yükselir.

Suç duyurusu yapılırken öncelik bu olmasa dahi, işin bu ciheti de ihmal edilmemeli ki, hukuksuz ve keyfî uygulamaların ekonomik açıdan yol açtığı kayıplar da müsebbiplerinden tahsil edilmek şartıyla telafi edilsin.

Bu noktada asıl önemli olan, her bir başvuru sahibinin, AYM kararını dayanak yaparak, yasakçılara suç duyurusunda bulunması. Ve yapılan hukuksuz, keyfî, sorumsuz uygulamalardan, hukuk içinde hesap sorulması.

Hukuk önündeki bu hesaplaşmaya, söz konusu cezaevi yöneticilerinin ve eğitim kurullarının yanı sıra, bu hukuksuzluklara arka çıkan, destek veren, hattâ yasak talimatı veren Adalet Bakanlığı yetkilileri de dahil edilmeli ki, onların da yaptıkları yanlarına kâr kalmasın. İktidar gücüne yaslanarak irtikâb ettikleri hukuksuzlukların hesabını versinler.

Biz bu keyfîliklerin başladığı günden beri “Suç işliyorsunuz, yapmayın, vazgeçin, hesabını veremezsiniz” uyarısında bulunageldik.

Dinlemeyenler için, “iplemedikleri” hukukun onlara da lâzım olacağı günler geliyor.

