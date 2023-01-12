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12 OCAK 2023 PERŞEMBE - YIL: 53

YAŞzedeler: Haklarımız iade edilmedi

Kâzım GÜLEÇYÜZ
12 Ocak 2023, Perşembe
28 Şubat öncesinde ve süreç boyunca en çok tartışılan hukuksuz uygulamalardan biri, “irtica” gerekçesiyle ve Yüksek Askerî Şûrâ kararıyla TSK’dan, yargıya giderek hak arama yolu da kapalı olmak üzere yapılan ihraçlardı.

Erdoğan geçen hafta Sözleşmeliye Kadro Şöleni Programında yaptığı konuşmada “YAŞ kararları ile TSK’dan ilişiği kesilen subay ve astsubayların haklarını iade ettik” dedi ve bu sözüne YAŞzedelerden şu itiraz geldi:

22 Mart 2011 tarihinde yürürlüğe giren 6191 Sayılı Kanunla, 1542 subay ve astsubayın hakları sivil bir kurumda SGK’lı araştırmacı olarak çalışma şeklinde düzenlendi.

Bahsi geçen kısmî hakları düzenleyen kanunun gerekçesi; “Tasarı ile YAŞ kararıyla TSK’dan ilişiği kesilip, bu kararların yargı denetimine kapalı olması nedeniyle hukuken haklarını arayamayan kişilerin, mahrum bırakıldığı hakların geri verilmesine ilişkin düzenleme yapılmaktadır. Bu düzenlemeyle, bir yandan hukuk devletinin gerekleri yerine getirilmeye çalışılırken, diğer yandan da devlet tarafından mağdur edildiğini düşünen kişilerin hukuk devletine olan inançlarının pekiştirilmesi amaçlanmıştır” şeklinde.

Verilen haklar, emsalleri gibi emeklilik, emekliliği gelmeyenlere araştırmacı kadrosunda çalışma, ayrıldıkları rütbeden kimlik kartı, pasaport ve silah ruhsatı hakları.

Oysa Ergenekon, Balyoz davalarında yargılanan ve bir kısmı hüküm de giyen sanıklara geçmişe dönük malî ve özlük hakları, göreve geri dönme, rütbe ve kıdemce emsallerine eşitlenme, terfi, emsalleri rütbesinden kimlik alma ve OYAK hakları iade edildi.

28 Şubatçıların kumpasına maruz kalan YAŞ mağduru bizlerin ise, yukarıda emsal gösterdiğimiz askerî personele iade edilen haklardan mahrumiyetimiz devam ediyor.

Yani bizimle ilgili durum hakkın iadesi değil, bir af mahiyetinde. İnancı ve eşinin başörtüsü nedeniyle YAŞ kararı ile ihraç edilen 1700 subay ve astsubay orduya tekrar alınmayarak ve iade edilmesi gereken hak ve rütbeleri verilmeyerek kahraman ordumuzun “yağı alınmış ayran” özelliği devam ettiriliyor.

İade-i itibar aslında kanunî düzenleme ile olmaz. 2010 öncesinin YAŞ kararları yargıya açılmalı. Yeniden yargılanmayı ve yargı kararı ile haklarımızın iade edilmesini istiyoruz.

Biz de iletiyoruz.

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