YAŞzedeler: Yargılanmak istiyoruz

Yüksek Askerî Şûrâ Mağdurları Derneği Başkanı Yüksel Salter, dünkü yazımıza konu ettiğimiz YAŞ mağduriyetleriyle ilgili olarak daha detaylı ilave bilgiler gönderdi.

Aktarıyoruz:

Geçmişteki hatalı YAŞ kararlarına karşı 10.03.2011 tarihinde 6191 sayılı kanunla 926 sayılı TSK Personel Kanununa geçici 32 madde eklendi. Ne var ki, bu kanunla bırakın iade-i itibarı, birtakım haklar verilmekle birlikte, bazı hak kısıtlamalarına dahi gidildi.

Kanunun pozitif yönleri:

* SGK borcu olmayanların emeklilik yaşı geldi ise, aynı neşetli meslektaşlarının kadro ve derecesinden emekliliğine cevaz verildi.

* Emeklilik yaşı gelmeyenler araştırmacı kadrosu ile istedikleri kurumlara atama görebildi ve aynı neşetli meslektaşlarının kadro ve derecesinden maaş almaya başladılar.

Negatif yönleri:

* Suçları olmadığı halde meslekten men edilenler dûçar vaziyette dışarıda iş bulamadıklarından kendi adlarına çalışmaya mahkûm edildikleri ve tek bildikleri işin askerlik olduğu gözardı edildiği için birçoğunun SGK’ya borcu birikti, bu borç yükü bu insanların omuzlarında büyümeye devam etti.

* Mesleklerine dönmek yerine devletteki başka kadrolara atamaları yapıldı, kendi derece ve kadrolarının daha altında olan kişilerin emri altında, TSK’daki itibarlarının daha alt seviyesinde çalışmak zorunda kaldılar.

* Aynı neşetli meslektaşlarının TSK’da aldığı maaştan daha düşük maaş alıyorlar.

* Haklarında verilmiş olan YAŞ kararlarının yürürlüğü halen devam ediyor ve bu kararlarla alınlarına çalınan leke hâlâ duruyor.

* YAŞ kararıyla ihraç edilenler için zorunlu emeklilik tarihi belirlendi. Geçmişe dönük özlük haklarının ise hiçbiri iade edilmedi.

Bu hususlar Başbakan, Millî Savunma ve Maliye Bakanları, Maliye Bakanlığı Müsteşarı, her iki Bakanlığın bürokratları, AKP Grup Başkanvekilleri ve Genel Sekreteri ile defalarca konuşuldu; talepler sözlü ve yazılı olarak iletildi; yerine getirilmesi için talimatlar ve sözler verildi; ama netice alınamadı.

Bu kanun iade-i itibar değil, bütün hukukçuların hemfikir olduğu üzere af kanunudur.

Ama biz af değil, yargılanmayı ve haklarımızın yargı kararıyla iadesini talep ediyoruz.

