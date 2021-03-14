Yeni Asya 12 Mart’a da boyun eğmemişti

Demokrasiye kasteden müdahalelerden 12 Mart’ ın 50. yılı geride kaldı. Yeni Asya’nın o dönemdeki duruşunu eski genel yayın yönetmenlerimizden rahmetli Hüseyin Demirel’in 12 Mart’ın İçyüzü kitabından okuyalım:

12 Mart döneminin gelişi ve gidişi sırasında Yeni Asya, milletin hür iradesi ile gelmiş bir iktidarın silah zoruyla alaşağı edilmesine karşı çıkarak, yol gösterici neşriyat yaptı.

Bekir Berk AP’li vekillere şöyle seslendi:

“Orayı terk edemezsiniz. Vazifeniz son nefesinize kadar millî iradenin müdafiliğini yapmaktır. Meclise, hususan AP milletvekillerine düşen vazife, saflarını her zamankinden daha sık tutarak yekpare bir kitle halinde omuz omuza vazifelerine devam etmek, millî iradenin hakimiyetini temin, tesis ve devam ettirmek için bütün imkânları kullanmaktır.”

Yeni Asya muhtıracıların CHP’den bir gecede istifa ettirerek “partiler üstü” diye dayattıkları Nihat Erim’in başbakan oluşunu da diğer gazetelerden farklı yorumladı. O günlerin havası içinde hislere tercüman oldu.

Tirajı az muhalif gazeteler (Erim hükümetinde görevlendirilen ve) sonradan 11’ler adını alan aşırı solcu bakanların canını fena halde sıkıyormuş. “Yahu bunların satışları ne kadar ki?” gibi sözler de tesir etmiyormuş.

Yeni Asya ‘hududu biraz aşınca’ sıkıyönetim tarafından bir hafta yayından men edildi.

12 Mart’ın rövanşı olacak Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi de Yeni Asya diğer birçok yayın organının tersi yayın yaptı ve başarıya ulaştı.

21 Şubat’ta Genelkurmay’ın yayınladığı bildiriye karşı ilk çıkışı sıkıyönetime rağmen yapabildi. Bu sırada diğer yayın organları her an ihtilâl olacakmış havası estiriyorlardı. Hatta bazı Yeni Asya okuyucuları bile şüpheye düşmüşlerdi. Fakat maneviyatın kırılmaması için Yeni Asya direndi, atak üzerine atak yaptı. Birçok oyunların bozulmasına sebep oldu.

12 Mart’ın gelmesine yol açan 41’ler hadisesinde (41 milletvekilinin AP’den ayrılıp ayrı parti kurması) takındığı tutum o zaman bazıları tarafından anlaşılmamış, tenkit edilmişti. Fakat zaman Yeni Asya’yı haklı çıkardı.

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Ve tarih, ibret alınmadığı için hep tekerrür ediyor. Yeni Asya bugün de demokrasi, hukuk, adalet mücadelesi verirken yine hedef olup hücumlara uğruyor ve yine haklı çıkıyor.