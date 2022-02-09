Yeni Asya boyun eğmez

Geçmişteki darbe ve müdahale dönemlerinde, bilhassa 12 Eylül ve 28 Şubat’ta olduğu gibi, 15-20 Temmuz sürecinde de Yeni Asya ağır, ama hukuksuz ve keyfî baskı ve engellemelere maruz.

12 Eylül’de askerî yönetim tarafından defalarca—toplamda 470 gün—kapatıldığı halde farklı isimlerle çıkan Yeni Asya hiçbir hal ve şartta pes etmedi, mücadeleyi bırakmadı.

28 Şubat sürecinde de başörtüsü yasağını ve dönemin zulümlerini eleştiren yayınları sebebiyle defalarca toplatıldı, yargılanmayan yazarı kalmadı. Kapatıldığı bir ay boyunca yine farklı bir isimle yayınını devam ettirdi.

Rahmetli Kutlular Ağabey “Deprem İlahî ikazdır” dediği için tam 276 gün hapis yattı.

Başörtülü elemanlarımıza, “başı açık fotoğraf” vermedikleri için basın kartı verilmedi.

Resmî ilanımızın kesildiği günler oldu.

Ama bütün bunlara rağmen Yeni Asya duruşunu asla bozmadı; demokrasiyi, hukuk ve adaleti, hak ve hürriyetleri savunmaktan vazgeçmedi; teslim olmadı, boyun eğmedi, taviz vermedi ve mücadelesini hiç bırakmadı.

Bugün 12 Eylülcüler de ortada yok; 28 Şubatçılar da. Ama Yeni Asya dim dik ayakta ve aynı kararlı duruşuyla yoluna devam ediyor.

Gelinen noktada ise 15-20 Temmuz sürecinin ağır baskı ve tacizlerine hedef oluyor.

Üstelik yer yer önceki devirlerden daha şiddetli bir şekilde. Ve evvelce hiç görülmemiş boyutlara vardırılan fâhiş hukuksuzluklarla...

Yeni Asya mensuplarının hiçbirine basın kartı verilmemesi, bunlardan yalnızca biri.

Gri pasaport haklarının gasp edilmesi de.

Maaşlı trol çetelerine gerek iktidar medyası, gerek sosyal medya üzerinden yaptırılan hakaret ve iftira dolu ahlâksız ve düzeysiz algı operasyonları ve karalama kampanyaları da.

Devam eden yargı tacizleri de.

Yarım asırdır devam eden resmî ilan hakkı gasp edilip, 743 gündür devam ettirilen bu keyfî, hukuksuz, ayrımcı uygulama ve ekonomik ambargo ile çökertilmek istenmesi de.

Ama hiçbir hal ve şartta sarsılmayan kararlılığını Risale-i Nur’la kazandığı imanından ve şahs-ı ma- nevînin bu saldırılar karşısında daha da güçlenen tesanüdünden alan Yeni Asya, Allah’ın izniyle bunlara da papuç bırakmadı, bırakmayacak; teslim olmadı, olmayacak; sağlam duruşundan kesinlikle taviz vermedi, vermeyecek.

Dün olduğu gibi bugün de, yarın da...

