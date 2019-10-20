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20 EKİM 2019 PAZAR - YIL: 50

Yeni Asya’nın dili

Kâzım GÜLEÇYÜZ
20 Ekim 2019, Pazar
Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde verilen bir ödev kapsamındaki soru ve cevapları köşemizde yayınlayıp “Risale-i Nur’un Medyadaki Dili” kitabımıza da koymuştuk.

Birkaçını yine aktarıp hatırlatalım:

* Yeni Asya’nın çıkarılma amacı?

Büyük İslam âlimi ve Kur’an yorumcusu Said Nursî’nin yazdığı Kur’an tefsiri Risale-i Nur’daki fikirleri kamuoyuna duyurmak.

*  Yeni Asya niye Risale-i Nur’u yayıyor?

Çünkü çıkış amacı ve misyonu bunu gerektiriyor. Risale-i Nur’un medyadaki dili. 

* “Yeni Asya’nın en önemli farkı” ne?

En önemli fark, her hal ve şartta hakkın hatırını her hatırın üstünde tutması; haktan ve haklıdan yana, “haksızlığa, zulme ve haksıza” karşı bir tavır ortaya koyması; “gelene ağam, gidene paşam” dememesi; gereğinde bedel ödemeyi göze alarak ve bu bedeli de ödeyerek çizgisinde sebat etmesi; prensiplerini günübirlik rüzgârlara veya çıkar hesaplarına feda etmemesi... (age, s. 435 v.d.)

Bu ödevi hazırlayan İletişim öğrencisi Netice Kübra Görentaş fakülteyi bitirip mezun oldu ve şu anda yüksek lisansa hazırlanıyor.

Gazetemizle irtibatını sürdüren Görentaş, geçtiğimiz günlerde İzmir’de düzenlenen 4. Yeni Medya Çalışmaları Ulusal Kongresinde Yeni Asya’yı değerlendiren bir sunum yaptı.

Yeni Asya’nın nefret dili, ayrıştırıcı dil ve hakaret içerikli başlıklar kullanmadığını, gazetecilik meslek ilkelerine uygun bir yayın politikası sergilediğini, terör, katliam, soykırım gibi konularda dinî kimliğin öne çıkarılmasını doğru bulmayan başlıklar oluşturduğunu örnekleriyle aktaran Görentaş’ın yaptığı sunum katılımcılar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı ve sunumun İngilizcesi de talep edildi.

Sunumu izleyen hocalardan biri “Yeni Asya’nın Bediüzzaman Said Nursî çizgisinde yayın yaptığını bilmiyordum, öğrendim, çok iyi oldu” derken bir başka dinleyici “Ben Müslümanların Müslümanlığı yaşadığını düşünmüyorum. İslam ve demokrasi deniliyor, demokrasi adına hiçbir şey yok” diye yakındı ve Yeni Asya’nın farkı bu noktada da kendisini gösterdi. 

Bir diğer katılımcı ise Yeni Asya’nın her zaman mı bu dili kullandığını, siyasî dönüşümlerden etkilenip etkilenmediğini sordu.

Yeni Asya farkını o platforma taşıyıp yansıtan Netice Kübra Görentaş’ı tebrik ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyoruz.

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