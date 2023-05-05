“Yeni Asya Risale-i Nur’a bütüncül bir açıyla bakıyor”

Medyascope’da Emine Bıçakcı, Prof. Dr. İlyas Üzüm’le röportajını da şöyle aktarıyor:

Üzüm, Nurculuk’la ailesi vesilesiyle tanıştığını, İlahiyat Fakültesinden mezun olmasının ardından Risale-i Nurlar’ı ilmî bir bakış açısıyla okuyarak, daha bilinçli bir şekilde Risale-i Nur’lara bağlandığını söylüyor.

Konuştuğumuz birçok diğer isim gibi Üzüm de hangi konuda cemaatin nasıl hareket etmesi gerektiği hususunda Said Nursî tarafından temel, evrensel prensiplerin ortaya konduğunu, kendilerinin de her zaman bu prensiplere göre karar aldığını belirtiyor.

Kendisine Nurculuk hareketinde çok farklı siyasî kırılmalar olduğunu, hatta birçoğunun Yeni Asya’dan farklı olarak AK Parti’yi desteklediğini söyleyerek, evrensel prensiplerin neden farklı şekillerde anlaşıldığını soruyorum. Üzüm, Kur’an’ın yorumlanış biçiminde de farklılıklar olduğunu ve bu farklılıkların sonucunda bir yanda tasavvufî, diğer tarafta Batınî hareketlerin ortaya çıkabildiğini, ancak önemli olanın kutsal kitabı bütüncül bir yaklaşımla okumak olduğunu söylüyor. Kur’an’ın tematik ve hiyerarşik yapısının Risale-i Nur’a da yansıdığını belirten Üzüm, Yeni Asya’nın Risale-i Nur’daki prensiplere bütüncül bir bakış açısıyla yaklaştığını belirtiyor:

“Risale-i Nur’da siyasî ölçüler var, altı çizilen temel prensipler var, dinî kimlikli partilere olumlu yaklaşmada Bediüzzaman’ın çok net ortaya koyduğu bir prensip var, bu prensibi görmezden gelmek mümkün değil. Bu prensip nedir? Toplumun yüzde 60’ı 70’i hakiki, gerçek anlamda mütedeyyin olmadıkça, dinî kimlikli bir partiye sıcak bakılamaz. AKP’nin dinî kimlikli bir parti olarak, Bediüzzaman’ın altını çizdiği prensibin hilafına -yani zıddına- bugün iktidarda olması vakıasına karşı destek vermek, Risale-i Nur’un prensipleriyle uyuşmuyor diye ben görüyorum. Bu noktada Yeni Asya, Risale-i Nur’un prensiplerine bir bütünlük içerisinde bakan sağlıklı bir çizginin mensubu olarak gözüküyor.”

Üzüm’e son olarak kendilerinin politik kararlarını meşveretlerde aldıklarını, bunun Risale-i Nur’da ortaya konulan bir prensip olup olmadığını soruyorum. Kendisi, Said Nursî’nin hürriyetin önemini sık sık vurgulayarak “İnsanlar, meşru hareketlerinde şahane bir özgürlük içinde olacak” prensibini ortaya koyduğunu, ancak Risale-i Nur’un çevresinde bir şahs-ı manevî, yani cemaat oluştuğunu ve kaynağını ayetlerden ve sünnetten alan ortak akılla karar verilmesinin önemli olduğunu söylüyor. Ancak isteyenlerin yine de bireysel olarak farklı tercihlerde bulunabileceğinin altını çiziyor.

* Yeni Asya’daki 45. yılımızı tamamlayıp, köşe yazılarındaki 32. yılımıza girdik. Bizi böylesine ulvî bir hizmette istihdam eden Rabbimize sonsuz hamd ü senalar ederken, iman-hürriyet-adalet eksenindeki kırıksız çizgide son nefesimize kadar şahs-ı manevî ile beraber yürümeyi diliyoruz.

