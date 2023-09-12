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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 EYLÜL 2023 SALI - YIL: 54

Yeni Asya ve 12 Eylül

Kâzım GÜLEÇYÜZ
12 Eylül 2023, Salı
Eylül darbecilerinin basına uyguladıkları ağır baskılardan en çok pay alan gazete Yeni Asya idi.

İhtilâlin ilk ayı sona ermeden, 4 Ekim’de sıkıyönetimin ilk kapatma kararı geldi. Gazetenin niye kapatıldığı ve ne zaman açılacağı sorularına ilgililerden tatminkâr cevap alınamadığı için, hemen başka isim altında yeni bir gazete çıkarma hazırlıklarına girişildi ve 14 Kasım’da Yeni Nesil doğdu, 22 Kasım’da Yeni Asya’ya izin verildi. Ama meşveret, Yeni Asya’nın haklarının Yeni Nesil’e devredilerek, gazetenin yeni adıyla devamını kararlaştırdı.

O günlerde Yeni Nesil de sıkıyönetimin sıkı kontrol ve takibindeydi. Hiç tahmin edilmedik yazı ve haberler için sık sık uyarıldı ve yöneticileri Selimiye’ye çağrılıp hesaba çekildi.

Gazetenin, ihtilâlin ilk günlerinde aksi yönde verilen sözlere rağmen bilâhare partilerin kapatılmasına, Evren’in dinî konularda olur olmaz ahkâm kesmesine, uygulamaya konulan başörtüsü yasağına, anayasa taslağına, siyasî partiler ve seçim kanunlarına… yönelik eleştirileri ihtilâlcileri çok rahatsız etti.

Özellikle başörtüsü yasağına karşı çıkan yayınlar, peş peşe yapılan “Bu konuda bir daha yazmayacaksınız dediğimiz halde niçin yazıyorsunuz? Başka yazacak konu mu yok? Diğer gazeteler sesini kesti. Size mi düştü bu? Yazmayın” uyarılarına rağmen devam edince, Yeni Nesil 26 Mayıs 1982’de yine kapatıldı, 26 Haziran’a kadar bir ay kapalı kaldı.

Gazetenin bir yıl kapatılmasına sebep olan yayınları ise, anayasa taslağıyla ilgiliydi. Bilhassa 21 Ekim 1982’deki “Bu anayasa ile hürriyetçi parlamenter rejimi kurmak mümkün değil” manşeti, bardağı taşıran son damla oldu ve Yeni Nesil 4 Kasım‘da anayasa referandumundan iki gün önce kapatıldı.

Bunun üzerine resmî ilân hakkı olmayan Tasvir ismiyle yola devam edildi. 17 Kasım 1982’de yayına başlayan Tasvir de 1 Ekim 1983’te kapatıldı. Bu defa Hür Yurt’u devreye sokmanın hazırlıklarına girişildi. Kısa bir süre tabloid boyda basılıp sadece resmî makamlara dağıtılan Hür Yurt’u genel dağıtıma verme aşamasına gelinmişken, 16 Ekim’de Tasvir’e, 5 Kasım’da Yeni Nesil’e izin verildi.

Bu kapanmaların toplam süresi 470 günü bulmuş, Ama Yeni Asya susturulamamıştı.

Gelinen noktada 12 Eylülcülerin esamesi bile okunmuyor, hatta darbeyi yapanların hayatta olanlarından son demlerinde yargı önünde hesap da soruldu, ama onlar eliyle kurulan darbe düzeni hâlâ devam ediyor. 

Yeni Asya ise adalet, hürriyet ve demokrasi mücadelesini aynı kararlılıkla sürdürüyor.

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