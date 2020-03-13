Yeni Asya ve 12 Mart

Demokrasiye kasteden müdahalelerden 12 Mart’ ın 49. yılını geride bıraktık. Yeni Asya’nın o dönemdeki duruşunu eski genel yayın yönetmenlerimizden rahmetli Hüseyin Demirel’in 12 Mart’ın İçyüzü kitabından okuyalım:

12 Mart döneminin gelişi ve gidişi sırasında Yeni Asya, diğer basın organlarından çok farklı bir politika takip etti. Silâhlı Kuvvetlerimizi rencide etmeden, milletin hür iradesi ile gelmiş bir iktidarın silah zoruyla alaşağı edilmesine karşı çıkan Yeni Asya, vatandaşlara ve siyasîlere yol gösterici neşriyat yaptı.

Bekir Berk AP’li vekillere şöyle seslendi:

“Orayı terk edemezsiniz. Vazifeniz son nefesinize kadar millî iradenin müdafiliğini yapmaktır. Meclise ve hususan AP milletvekillerine düşen, saflarını her zamankinden daha sık tutarak yekpare bir kitle halinde yan yana, omuz omuza vazifelerine devam etmek, millî iradenin hakimiyetini temin, tesis ve devam ettirmek için bütün imkânları kullanmaktır.”

Yeni Asya muhtıracıların CHP’den bir gecede istifa ettirerek “partiler üstü” diye dayattıkları Nihat Erim’in başbakan oluşunu da diğer gazetelerden farklı yorumladı. O günlerin havası içinde hislere tercüman oldu.

Tirajı az muhalif gazeteler sonradan 11’ler adını alan aşırı solcu bakanların canını fena halde sıkıyormuş. “Yahu bunların satışları ne kadar ki?” gibi sözler de tesir etmiyormuş.

Yeni Asya ‘hududu biraz aşınca’ sıkıyönetim tarafından bir hafta yayından men edildi.

12 Mart’ın rövanşı olacak Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi de diğer birçok yayın organının tersi yayın yaptı ve başarıya ulaştı.

21 Şubat’ta Genelkurmay’ın yayınladığı bildiriye karşı ilk çıkışı sıkıyönetime rağmen yapabildi. Bu sırada diğer yayın organları her an ihtilâl olacakmış havası estiriyorlardı. Hatta bazı Yeni Asya okuyucuları bile şüpheye düşmüşlerdi. Fakat maneviyatın kırılmaması için Yeni Asya atak üzerine atak yaptı. Birçok oyunların bozulmasına sebep oldu.

12 Mart’ın gelmesine yol açan 41’ler hadisesinde takındığı tutum o zaman bazıları tarafından anlaşılmamış, tenkit edilmişti.

Fakat zaman Yeni Asya’yı haklı çıkardı.

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Yeni Asya bugün de aynı çizgide...

Scope’da 12 Mart yorumumuz: www.youtube.com/watch?v=DYw7V-n0Egw&t=6s