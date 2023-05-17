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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 MAYIS 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Yeni bir fırsat

Kâzım GÜLEÇYÜZ
17 Mayıs 2023, Çarşamba
Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması birçok anketçi tarafından da öngörülen bir ihtimaldi ve gerçekleşti.

Millet ve Cumhur İttifaklarının adayları arasında “nefes nefese” denilecek bir yarış oldu. Sonunda iktidar adayı, bütün devlet gücünü ve imkânlarını kullanarak girdiği bu yarışı kazanamadığını ikrar etmek zorunda kaldı.

İkinci tur farklı bir ortamda yapılacak.

Üç değil, iki aday yarışacak. İlk turdaki—biri seçim öncesi çekilen, diğeri yüzde 5.2 oy alan—iki adayın oyları sonuçta etkili olacak.

Bu oylar tek adam rejiminin devamı yönünde mi kullanılacak; yoksa demokratik hukuk devleti ve parlamenter sistem için mi?

Bir başka husus, ilk turda seçime katılmayan ve oy vermeyen yüzde 11 kadar seçmenin ikinci turda da aynı tavrı sürdürüp sürdürmeyeceği veya ne oranda sürdüreceği.

Netice itibarıyla, sonucu asıl belirleyecek olan, ikinci turda yarışacak iki adayın ilk turda aldıkları oyları cumhurbaşkanı seçilmelerine yetecek sayıda arttırıp arttıramayacakları. 

500 bin gibi bir açıkla ilk turu alamayan Cumhur İttifakının adayı ile Millet İttifakı adayının oyları arasında 2 milyonu aşkın fark var.

Bu farkı açmak veya kapatıp tersine çevirmek, ikinci tur sürecinde adayların seçmenleri ikna edebilme performansına bağlı.

Tabiî şartlar yine eşit ve âdil değil. Cumhur İttifakının adayı yine devlet gücünü ve imkânlarını üstelik çok daha fazla kullanacak.

Buna karşı Millet İttifakı adayının, söz konusu dezavantajı da kapatmak için, ilk tura göre çok daha yoğun bir “tam saha pres” çalışması yapması gerekiyor. Hedef çok daha fazla seçmenin ikna edilmesi ve kazanılması.

Bu ittifak sayesinde Mecliste temsil imkânına kavuşan partilerin de bu kampanyaya çok yoğun şekilde katılıp destek vermesi.

Bu noktada, mesafeli ve uzak duran seçmenleri bu tavra iten sebeplerin, zihinlerindeki istifham ve tereddütlerin izale edilmesi son derece önemli. İktidarın insafsızca kullanıp istismar ettiği hassas konularda hata yapılmaması ve doğru mesajlar verilmesi de.

Her halükârda Türkiye’nin tek adam rejiminden demokrasi içinde kurtulması ve demokratik hukuk devleti kurallarının işler hale geldiği bir düzene kavuşması bir zorunluluk.

İkinci tur bunun için yeni bir fırsat.

Kesinlikle heba edilmemeli.

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