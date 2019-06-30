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30 HAZİRAN 2019 PAZAR - YIL: 50

Yeni CHP’ye eskinin gölgesi düşmemeli

Kâzım GÜLEÇYÜZ
30 Haziran 2019, Pazar
Ekrem İmamoğlu 23 Haziran’daki seçim başarısını getiren temel dinamikleri gayet veciz bir şekilde şöyle özetliyor:

“Seçimi çocukların sevgisi, gençlerin coşkusu ve annelerin duasıyla kazandık.”

AKP, ortağı ve medyası cenahındaki, İmamoğlu’na yarayan sebepler işin ayrı bir ciheti.

Sonuçta etkili olan başka etkenler de var.

Ama 13 bin farkı 806 bine çıkaran seçmen ilgi ve teveccühünün ardındaki ana saikler, İmamoğlu’nun sıraladığı üç şey olsa gerek.

23 Haziran sürecinde “parola” haline gelen “Herşey çok güzel olacak” sözünün 16 yaşındaki Berkay’a ait olduğunu hatırlayalım.

Çocukların, gençlerin ve annelerin gönlünü kazanarak elde edilen bir sonuca, bu aile sıcaklığı ile hiç örtüşmeyen ideolojik faktörler karıştırılmamalı ki, coşku gölgelenmesin.

Diğer taraftan, hep ifade ettiğimiz üzere İmamoğlu, AKP’nin sürekli yerden yere vurduğu “eski CHP” profilinden tamamen farklı, halkın inanç değerleri ve hassasiyetleri ile barışık bir çizgide yürüdüğü için kazandı.

İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun yaptırdığı bir araştırmada, seçmenin tercih edeceği adayda aradığı özelliklerden birinin “alnı secdeye değmiş olmak” olduğu belirlenmiş.

(Enver Aysever, Cumhuriyet, 27.6.19)

İmamoğlu bu vasfı da taşıdığı için ezberleri bozdu; Fatih, Eyüp ve Üsküdar dahil olmak üzere dindar ve muhafazakâr insanların çoğunlukta olduğu ilçelerde dahi öne geçti.

“Eski CHP” anlayışında ısrar edenler kabullenmekte zorlansalar da işin gerçeği bu.

Bediüzzaman’ın 1946 öncesinde dönemin CHP Genel Sekreteri Hilmi Uran’a hitaben yazdığı mektuptaki tavsiyesinin özeti de bu:

Bizim iki yıl önce, şu anda hukuk dışı bir şekilde ve gayri insanî şartlarda içeride olan Eren Erdem’in davetiyle katıldığımız Çanakkale Adalet Kurultayı’ndaki konuşmamızda vurguladığımız hususlar da bu minvaldeydi.

CHP, din karşıtı laikçilikten dinle barışık demokratik laiklik anlayışına yaklaştığı, başörtüsüyle uğraşmaktan vazgeçtiği, milletle ve milletin değerleriyle örtüşen politikalara yöneldiği ölçüde başarı şansını güçlendiriyor.

Kılıçdaroğlu’na “İlk kez kendi seçmen kitlemizin dışındaki kitlelerle iletişim kurup, onlarla konuşmaya başladık” dedirten çizgi, bu yöndeki tercihlerde şekillendi ve gelişiyor.

Bu çizgiye eskinin gölgesi düşmemeli.

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