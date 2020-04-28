Yeni oyalama taktikleri

Adaletsiz infaz yasası, ısrarla yapılan adalet çağrılarına ve iktidar partisinin ilk başta verdiği uzlaşma işaretlerine rağmen vicdanları bir kez daha yaralayan ayrımcı ve çarpık bir içerikle çıkarılıp yürürlüğe girdikten sonra Adalet Bakanlığı’nın yeni bir çalışmasından dem vuran bir haber çıktı. Cumhurbaşkanının söz ettiği çalışma da o olsa gerek.

Çalışmanın konusu TCK’da suç ve yaptırım dengesiymiş. Bakanlık yetkililerinin, akademisyenlerin ve ilgili STK’ların katılımıyla yapılacak çalışmada kamuoyunda rahatsızlığa sebep olan konular masaya yatırılacakmış.

Bu çalışma birkaç yönüyle sorgulanmalı;

Öncelikle: Halihazırdaki sorun TCK’daki suç-yaptırım dengesizliğinden mi kaynaklanıyor; yoksa ceza yargılamalarındaki hukuk dışı ve vahim uygulama yanlışlarından mı?

İkincisi: Yargı reformu diye sunulan önceki paketler ve infaz indirimi için de akademisyenlerin ve STK’ların görüşüne başvurulacağı söylenmişti; ama hiç de öyle olmadı. Prof. Dr. Âdem Sözüer infaz teklifinin hukukçulardan saklanarak Meclise getirildiğini söyledi.

Üçüncüsü: İktidar kamuoyundan ne anlıyor ve bu kelimeyi kullanırken neyi kast ediyor? İnfaz yasası için “Milletin ve kamu vicdanının hassasiyetlerini dikkate aldık” demişlerdi. Ama “Ayrımcılık yapılmasın; içeride bebek, anne, hasta ve yaşlı kalmasın” çağrılarına hiç kulak vermedikleri, çıkan sonuçtan belli. Kamuoyu derken de ayrım yapıyorlar.

Bu yaklaşım değişmediği müddetçe, iyileştirme adı altında gündeme getirdikleri ve getirecekleri hiçbir şeyden netice çıkmaz.

Bunlardan önce, hattâ ilk yapılması gereken şeylerin başında, yargı üzerindeki siyasî baskıların kaldırılması geliyor. Cumhurbaşkanı başta olmak üzere hiç kimse yargı kararları üzerinde yorum yapmamalı; mahkemelere HSK operasyonları ile “ayar” çekme alışkanlığına son verilmeli ki, adaletin şartı olan bağımsız ve tarafsız yargı gerçekleşsin.

Siyasî atamalarla getirilmiş kadroların görev yaptığı mahkemelerin, yine iktidara yaslanarak AİHK ve AYM kararlarına direnmeleri garabeti daha fazla devam ettirilememeli.

Evvelâ bunlar halledilsin ki yargı kendine gelsin. Aksi takdirde, gündeme getirildiği söylenen “çalışma”lar yeni göz boyama ve oyalama taktikleri olmaktan öteye gidemez.