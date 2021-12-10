Yeni rota Çin modeli, öyle mi?!

28 Şubat döneminin MGK Genel Sekreterlerinden, sonradan Ergenekon operasyonlarında tutuklanıp bir süre hapis yatmış olan e. Org. Tuncer Kılınç’ın görevdeyken söylediği “AB ve ABD’ye mecbur ve mahkûm değiliz. Çin, Rusya, İran ve Suriye ile ittifak kurabiliriz” sözü o zaman çok tartışılmıştı. Hâlâ unutulmuş değil.

19 yıllık AKP iktidarı ve bilhassa tek adam rejimiyle gelinen yer, o sözü yine hatırlattı.

Ülkeyi yönetenler artık Çin modeline atıf yapıp onu örnek almaktan dem vuruyorlar.

Bu noktaya gelinmezden önceki sürecin bazı köşe taşlarını da beraberce hatırlayalım.

Bunlardan biri, Erdoğan’ın Şanghay Beşlisine girme söylemleri. Bilhassa AB ile gerilimin tırmandığı dönemlerde dillendirilen bu söylemle, bidayette Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan’ın oluşturduğu bu birlik, adeta AB’ye alternatif gibi gösterildi.

Ama Türkiye, sonraki yıllarda Özbekistan, Hindistan, Pakistan ve İran’ın katılımıyla üye sayısını 9’a çıkararak Şanghay İşbirliği Örgütüne dönüşen bu ortaklıkta da yer alamadı.

Kaldı ki, bu 9 ortağın büyük ekseriyetinin baskın özelliği demokrasiden uzak olmaları.

Türkiye demokrasiden uzaklaştıkça, ortak paydası demokrasi olan AB’den fiilen kopma noktasına gelip, 1999 sonundan itibaren resmen aday ülke sıfatını taşıyor olmasına rağmen üyelik için gerekli demokrasi ve hukuk kriterlerini hâlâ yerine getirmediği, tam tersine her geçen gün daha fazla ihlal ettiği bir süreçte böyle “alternatif”lere yöneliyor.

Ama nedense oralarda da yer alamıyor.

Biden’le görüşüp görüşememe hallerine göre değişen rüzgârlarla zaman zaman Putin’le bir araya geliniyor; ama bilhassa Suriye politikalarında yollar ayrılıp, dahası “İdlib’e operasyon” restlerinin arkası gelmeyince, bu sefer rotanın istikameti Pekin’e mi dönüyor?

Bazı yandaşlar “Çin’de demokrasi ve hukuk yok, ama dev bir ekonomisi var, demek ki ekonomiyle demokrasi ve hukukun ilgisi yok” diye ahkâm kestikten sonra birinci ağızdan Çin modeline atıf yapılması, “Tek adam rejimi takviminde sıra memleketi ucuz işçi ‘cennet’ine çevirmeye mi geldi?” diye sorduruyor.

Çin modelinden dem vuranların, Uygurlara yapılagelmekte olan “Çin işkenceleri” karşısında sergiledikleri ısrarlı kayıtsızlık ve duyarsızlığın “hikmet”i de böylece ortaya çıkıyor...