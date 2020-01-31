Yılan hikayesine dönen basın kartı meselesi

Aylardır savsaklanmaya devam edilen basın kartları meselesi Yeni Asya özelinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun grup konuşmasına konu olduktan sonra çok garip gelişmeler oldu.

Ertesi hafta e-devletten basın kartı sorgulaması yapan çok sayıda gazeteci, ellerinde mevcut eski kartlar için hayli zamandır duran “Kullanımda” notunun yerine “İptal edilmiştir” yazısının konulduğunu gördü.

Bu durum Evrensel ve BirGün gibi, yönetici ve çalışanlarının kartları hâlâ yenilenmemiş olan gazetelerde manşet ve haber oldu.

Sorunun içeridekilerle sınırlı olmayıp Avrupalı ve Alman gazetecilere de uzandığı, Merkel’in Türkiye ziyaretinde Erdoğan’la görüştükten sonra yapılan basın toplantısında bunun da sorulmasıyla ortaya çıktı.

Erdoğan “basın özgürlüğüne ne kadar fazla önem verdiğini” söylediği cevabında bu konuyu bizzat takip ettiğini duyurdu...

Ardından basın kartı sorgulamalarındaki “iptal” notu kalktı ve öncesine dönüldü.

Ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun “iddia” dediği iptaller için “gerçek dışı” derken, 894 başvuruyla ilgili değerlendirme sürecinin devam etmekte olduğunu bildirdi. Oysa “iddia” dediği şey, onca gazeteciye eşzamanlı olarak konulan “iptal edildi” notuydu ve Altun’un açıklamasında buna hiç değinilmiyordu.

“Değerlendirme süreci”nin ne zaman sona erip kartların ne zaman verileceğine de.

Bu arada başka tuhaflıklar da oldu.

Meselâ 2016’dan beri kartları yenilenmeyen ve her sorulduğunda aynı nakaratla “Kurumlar arası yazışmalar devam ediyor” cevabı verilen Yeni Asya mensuplarından Sedat Serdar, Musa Aydın, Âdem Alp, Hayreddin Ekmen ve Mücahit Ak için dört yılı aşkındır konulmayan “Kullanımda” notu önce konuldu, ama gün bitmeden tekrar kaldırıldı. Sebebi sorulunca “Sistem hatası” cevabı verildi.

Genel Müdürümüz Ramazan Bayram’ın geçen hafta “negatif”e çevrilen notu ise, aynı durumdaki birçok gazeteci için yapılan “düzeltme” sonrasında da hâlâ düzeltilmedi.

Peki, bütün bunların izahı ne? Gerçekten “sistem hatası” mı? Bürokratik savsaklama mı? Sorumsuzluk mu, ihmal mi, kasıt mı?

Ne olursa olsun, bu olanların devlet ciddiyetiyle bağdaşmadığı son derece açık.

Dileriz, bu durum daha fazla sürmez.