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7 ŞUBAT 2023 SALI - YIL: 53

Yine afetlerle imtihan ediliyoruz

Kâzım GÜLEÇYÜZ
07 Şubat 2023, Salı
Görülmemiş bir yağışsızlık ve kuraklıkla geçen kış mevsiminin, mutad takvime göre sonuna yaklaşırken İstanbul’un şiddetli bir fırtına ile “tokatlandığı” günlerde Güneydoğu büyük depremlerle sarsıldı.

AFAD açıklamalarına göre Kahramanmaraş’taki deprem 7.7, Antep’teki 6.4 büyüklüğünde. Peşinden Balıkesir de 4.6 ile sallandı.

Sabaha karşı Malatya-İskenderun arasındaki fay hattının kırılmasıyla meydana geldiği belirtilen Güneydoğu depremlerinin 10 ilimizi çok ciddî şekilde etkilediği bildiriliyor.

Can kaybı sayısı artarken, Diyarbakır ve Adıyaman’dan da yıkılan binalar ve enkaz altında kalan insanlarla ilgili haberler geliyor.

Depremlerin Suriye’de de büyük yıkıma ve can kayıplarına yol açtığı ifade edilmekte.

Görünen o ki, bir defa daha ağır afetlerle imtihan ediliyoruz. Bunların “maddî” sebep ve izahları, yeri geldikçe hep tekrarladığımız gibi, Allah’ın varlık âlemindeki işleyişe koyduğu yaratılış kanunlarına riayet edilmemesinin ortaya çıkardığı neticeleri ifade ediyor.

Yapılan bütün uyarılara rağmen deprem başta olmak üzere afetler karşısındaki “hazırlıksızlık” hali, fay hattı üzerine kalitesiz malzemeyle yapılan çürük binalar, denetimsizlik, sorumsuzluk... bunların en çok bilinenleri ve tekrar tekrar en fazla hatırlatılanları.

Adetullah kanunlarına uymama ısrar ve inadının acı neticelerini böyle yaşıyoruz.

İşin manevî boyutuna bakan çok önemli ve ibretli bir mesajı ise Üstadın bir Emirdağ mektubundaki şu sözlerinde görüyoruz:

“Hususî, şahsı itibarıyla hıyanet eden, hususî tokat yer. Eğer memur ise, kanun namına kanunsuz ihanet eden, ilişen, o memlekete, o bîçare ahaliye bir umumî tokada vesile olur. Ya zelzele, ya yağmursuzluk, ya hastalık, ya fırtına gibi umumî belâlara bir vesile olur.”

Duamız o ki, kayıplar daha da artmasın.

Milletimize ve Suriyeli kardeşlerimize geçmiş olsun. Rabbimiz, vefat edenlere rahmet eylesin; yaralılara hayırlı ve âcil şifalar ihsan etsin; enkaz altında kalarak kurtarılmayı bekleyenlerle arama-kurtarma ekiplerinin ve kış ortasında evsiz kalanların yardımcısı olsun; böyle musibet ve afetlerin tekrarından ve beterinden hepimizi muhafaza etsin. 

Ve bunlardan doğru dersler çıkarıp gereğine uygun amel etmeye muvaffak eylesin.

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