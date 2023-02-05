Yolsuzlukların hesabı sorulacak

Millet İttifakının “Ortak Politikalar Mutabakat Metni”ndeki taahhütleri taramaya devam ediyoruz:

* Sivil toplumun da destek ve katkısıyla “Yolsuzlukla Mücadele Strateji ve Eylem Planı” hazırlayacak ve kararlılıkla uygulayacağız. Yolsuzlukla mücadelede idarî, yargı ve TBMM denetimini etkinleştireceğiz. Rüşvet ve yolsuzluk suçlarında yargı süreçlerini hızlandıracak, cezaları artıracak, zamanaşımını kaldıracak, bu suçların af kapsamına alınmamasını sağlayacağız.

* Uluslararası Yolsuzluk Sözleşmesi başta olmak üzere tüm uluslararası mekanizmaları kullanarak yolsuzluktan elde edilen ve yurtdışına kaçırılan gelirleri ülkemize geri getirecek, bu çerçevede, AB Müktesebatına uyum çalışmaları kapsamında da öngörülen “Malvarlıklarının Geri Alınması Ofisi”ni kuracağız.

* Kamu alımları ve ihalelerde rekabeti ortadan kaldıran, ihaleyi istisna, keyfîliği kural haline getiren, yolsuzluk kapısını açık tutan istisna ve muafiyet hükümlerini kaldıracağız. Devletin mal ve gayrimenkul satışlarında 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında suistimale yol açan uygulamalara son vereceğiz.

* Sayıştay’ı Anayasada bir yüksek mahkeme olarak düzenleyeceğiz. Sayıştay üyelerinin tamamının Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından üçte iki nitelikli çoğunlukla seçilmesini sağlayacağız. Sayıştay denetiminin kapsamını, kamu kaynağı kullanan tüm kurum ve kuruluşları içerecek şekilde genişleteceğiz.

* Sayıştay Başkanlığı tarafından tespit edilen kamu zararları ve bunlar hakkındaki suç duyurularıyla ilgili keyfîliğe son vereceğiz.

* Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin, Bakanların, siyasî parti genel merkez yöneticilerinin, il başkanlarının, belediye başkanlarının ve belediye meclis üyelerinin, görevlerini yerine getirirken uymaları gereken siyasî etik ilkelerinin düzenlenmesi amacıyla Siyasî Etik Kanununu çıkaracağız.

* Kanun kapsamındaki kişilerin; görev, unvan ve yetkilerini kullanarak kendileri, yakınları veya üçüncü kişiler lehine etik dışı aracılıkta bulunmalarını; akraba, eş, dost veya diğer tanıdıklarını kayırmalarını, herhangi bir nedenle ayrımcılık yapmalarını engelleyeceğiz.

* Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sonrası dönemdeki haksız gelir ve servet transferi ile rant devşirmeye dayalı politikalara son verecek, gelirin bireyler, haneler ve bölgeler arasında âdil ve dengeli dağılımını sağlayacağız.