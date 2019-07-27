Yüzde 62.5: Parlamenter sisteme geri dönülsün

Tek adam rejimi 16 Nisan 2017 referandumunda halkoyuna sunulduğunda sandıktan çıkan sonuç yüzde 52’nin “evet” dediği şeklinde açıklandı. Ama İstanbul ve Ankara’da “hayır”ların ağır bastığı bir tabloda bu açıklama kimsenin aklına yatmadı.

Yeni sistem böyle bir startla yola çıktı.

24 Haziran 2018 seçiminden çıkan sonuçla da fiilen yürürlüğe girdi. Şimdi bir yıllık uygulamanın sonuçları sorgulanıyor.

İktidar cenahı da “aksayan taraflar” olduğunu kabul ediyor, “Revizyon lâzım” diyor.

Revizyondan ne anlaşıldığı ise karışık.

Bir rivayete göre, Cumhurbaşkanı ağırlıklı olarak atamalarda kullandığı KHK yetkisini yasal düzenlemelerde de tam kullanmalı; yetki karmaşasını bitirmek için bakan yardımcıları arasında koordinasyon mekanizması kurulmalı; halkın gündemini iyi bilen vekiller kanun teklifi hazırlama konusunda daha aktif olmalı imiş. (Türkiye, 18.7.19)

Olay bu kadar basit mi ve bunlar olursa işler yoluna girer mi? Dahası yasal düzenlemelerde zaten Meclisin yasama işlevini zayıflatacak şekilde kullanılan KHK yetkisinin daha çok işletilmesini çözüm diye gösteren anlayışa ne demek lâzım; okur karar versin.

@gazeteduvar’da yayınlanan haber ise meseleye daha ciddî yaklaşanların da olduğunu gösteriyor. Buna göre, Meclis kulislerinde konuşulan formüllerden biri şu imiş:

“Cumhurbaşkanınca atanan bakanlar için tek tek Mecliste güvenoylaması yapılmalı, güvenoyu alan bakan yemin ederek göreve başlamalı. Bakanlar hakkında gensoru da verilebilmeli. Böylece bakanların Meclise sorumluluğu doğar.” (Yeni Asya, 24.7.19)

Sarayda kabul görmesi çok zayıf bir ihtimal de olsa iktidar cenahında böyle bir görüşün seslendiriliyor olması hayli manidar.

Çünkü bu teklif, bütün olumsuzluk ve sıkıntıların asıl sorumlusu olarak gösterilip vazgeçilen parlamenter sistemin, yürütme organı üzerindeki Meclis hâkimiyet ve denetimini sağlayan en önemli mekanizmalarından ikisine geri dönüş anlamına geliyor.

Ve yakınlarda yapılan iki ayrı araştırmanın sonucuna göre, toplumun yüzde 59 (Metropoll) ile 62.5’lik (PİAR) bir kesimi parlamenter sisteme dönülmesinden yana.

Bu konudan söz açıldığında “Millet tercihini yaptı, o iş bitti” diyenlere duyurulur.