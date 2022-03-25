"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 MART 2022 CUMA - YIL: 53

Yüzyılın iftirası AYM’den döndü

Kâzım GÜLEÇYÜZ
25 Mart 2022, Cuma
Bu süreçte Yeni Asya’nın maruz bırakıldığı hukuksuz ve keyfî muamelelerden biri de, bazı cezaevlerindeki yasak ve engellemelerdi.

Çok sayıda tutuklu ve hükümlünün parasını ödeyerek talep ettikleri gazetemiz, kimi cezaevlerinin eğitim kurullarınca alınan hukuk ve mantık dışı kararlarla kendilerine verilmedi.

Bu kararlardan, infaz hâkimlikleri veya ağır ceza mahkemeleri tarafından onaylananlar da oldu, bozulanlar da. Ve neticede konu çok sayıda bireysel başvuru ile AYM’ye götürüldü.

Bu süreçte Adalet Bakanlığı çelişkili tavırlar sergiledi. Avukatımız Mustafa Özbek’in CİMER üzerinden yaptığı başvuruya “Yeni Asya için yasak kararı yok” cevabı verirken, uygulamada yasakçı bir yaklaşım ağır bastı.

Bazı cezaevi yönetimlerine Bakanlıktan telefonla “Yeni Asya yasak” talimatları verildi.

Ama genelde konuyla ilgili yayın ve çağrılarımıza ısrarla suskun kalıp “duvar” kesilen ve bildiğini okumaya devam eden Bakanlık, AYM’ye açılan davalar için verdiği cevapta sessizliğini bozarak foyasını ortaya koydu.

Evvelce birileri dillendirdiğinde “Yüzyılın iftirası, reddediyoruz” tepkisiyle mukabele ettiğimiz “kurum güvenliğini tehlikeye atma” iddiasını tekrarladı; ama AYM buna da, diğer yasak gerekçelerine de itibar etmedi.

Başka bazı gazetelere de uygulanan, ama en çok Yeni Asya’ya karşı işletilen keyfî yasaklarla, en temel haklardan biri olan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi.

Aynı konuda daha önce verdiği kararların da uygulamada dikkate alınmamasını “yapısal bir sorun” olarak niteleyip, idarî ve hukukî düzenleme gerektiren bu sorun çözülmedikçe, konuyla ilgili başvurularda yeniden yargılama yoluna gidilmesinin de çözüm olmayacağına hükmederek, bu yolu da kapattı.

“Tutuklu ve hükümlülerin süreli veya süresiz yayınlara ulaşabilmesi, bilgi ve kanaatlere ulaşma özgürlüğünün somut yansıması olarak ifade özgürlüğünün koruması altındadır” dediği daha önceki kararlarına da atıfta bulunarak, “Yasakla, ifade özgürlüğü ihlal edildi” dedi.

Ve başvuru sahiplerinin her birine, sembolik manevî tazminat ödenmesine hükmetti.

Dediğimiz gibi, AYM’nin kararında bu keyfîliğe muhatap başka gazetelerin de adı geçiyor, ama en detaylı ve geniş açıklamalar Yeni Asya ile ilgili.

Sonuç olarak: Yüzyılın iftirası AYM’den döndü. Oybirliğiyle.

Okunma Sayısı: 502
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Anayasa Mahkemesi: Yeni Asya’ya yasak hukuksuz ve özgürlük ihlali

    Dünya Kupası'na yine katılamıyoruz

    "Gıda sıkıntısı olacak"

    Türkiye'de son 24 saatin koronavirüs tablosu

    Gelen zarar giden zarar

    NATO'nun olağanüstü toplantısının ardından önemli açıklamalar

    Adil seçim için mücadele çağrısı

    Türkiye vaad ettiği sosyal hakları sağlamadı

    Nereye gidiyoruz?

    Et krizi kapıda

    Kurtardığınız ekonomi bu mu?

    Kendi tuzaklarına düşecekler

    Enerji piyasası ve faturalara ilişkin yeni düzenlemede neler var?

    'Müttefiklerimizden de aynı dayanışmayı bekliyoruz'

    HDP'li Semra Güzel hakkında 'yakalama kararı' çıkarıldı

    Olağanüstü NATO Zirvesi'nin ortak bildirisi açıklandı

    Buram buram seçim hazırlığı

    Demokrasi konusunda birbirimize benziyoruz

    Güney Kore ile Kuzey Kore arasında füze gerginliği

    Zelenskiy İsveç parlamentosuna hitap etti

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yüzyılın iftirası AYM’den döndü
    Ali FERŞADOĞLU

    Cemaat algısını bozdular!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Bu nasıl bir dayanma gücü…
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Risale-i Nur'dan

    Bir Said yerine yüzler Said hakikati haykıracak
    Genel

    Dünya Kupası'na yine katılamıyoruz
    Süleyman KÖSMENE

    Namazı yanlış kılan günahkâr olur mu?
    Cevher İLHAN

    “Seçim sistemi” de “ucûbe sistem”e uyduruluyor
    Faruk ÇAKIR

    Irkçılığa karşı panzehir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.