Yüzyılın iftirası AYM’den döndü

Bu süreçte Yeni Asya’nın maruz bırakıldığı hukuksuz ve keyfî muamelelerden biri de, bazı cezaevlerindeki yasak ve engellemelerdi.

Çok sayıda tutuklu ve hükümlünün parasını ödeyerek talep ettikleri gazetemiz, kimi cezaevlerinin eğitim kurullarınca alınan hukuk ve mantık dışı kararlarla kendilerine verilmedi.

Bu kararlardan, infaz hâkimlikleri veya ağır ceza mahkemeleri tarafından onaylananlar da oldu, bozulanlar da. Ve neticede konu çok sayıda bireysel başvuru ile AYM’ye götürüldü.

Bu süreçte Adalet Bakanlığı çelişkili tavırlar sergiledi. Avukatımız Mustafa Özbek’in CİMER üzerinden yaptığı başvuruya “Yeni Asya için yasak kararı yok” cevabı verirken, uygulamada yasakçı bir yaklaşım ağır bastı.

Bazı cezaevi yönetimlerine Bakanlıktan telefonla “Yeni Asya yasak” talimatları verildi.

Ama genelde konuyla ilgili yayın ve çağrılarımıza ısrarla suskun kalıp “duvar” kesilen ve bildiğini okumaya devam eden Bakanlık, AYM’ye açılan davalar için verdiği cevapta sessizliğini bozarak foyasını ortaya koydu.

Evvelce birileri dillendirdiğinde “Yüzyılın iftirası, reddediyoruz” tepkisiyle mukabele ettiğimiz “kurum güvenliğini tehlikeye atma” iddiasını tekrarladı; ama AYM buna da, diğer yasak gerekçelerine de itibar etmedi.

Başka bazı gazetelere de uygulanan, ama en çok Yeni Asya’ya karşı işletilen keyfî yasaklarla, en temel haklardan biri olan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi.

Aynı konuda daha önce verdiği kararların da uygulamada dikkate alınmamasını “yapısal bir sorun” olarak niteleyip, idarî ve hukukî düzenleme gerektiren bu sorun çözülmedikçe, konuyla ilgili başvurularda yeniden yargılama yoluna gidilmesinin de çözüm olmayacağına hükmederek, bu yolu da kapattı.

“Tutuklu ve hükümlülerin süreli veya süresiz yayınlara ulaşabilmesi, bilgi ve kanaatlere ulaşma özgürlüğünün somut yansıması olarak ifade özgürlüğünün koruması altındadır” dediği daha önceki kararlarına da atıfta bulunarak, “Yasakla, ifade özgürlüğü ihlal edildi” dedi.

Ve başvuru sahiplerinin her birine, sembolik manevî tazminat ödenmesine hükmetti.

Dediğimiz gibi, AYM’nin kararında bu keyfîliğe muhatap başka gazetelerin de adı geçiyor, ama en detaylı ve geniş açıklamalar Yeni Asya ile ilgili.

Sonuç olarak: Yüzyılın iftirası AYM’den döndü. Oybirliğiyle.

