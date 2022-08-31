"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Zaferden 100 yıl sonra

Kâzım GÜLEÇYÜZ
31 Ağustos 2022, Çarşamba
Zaferin ardından Bediüzzaman’ın önce M. Kemal’e yazdığı, sonra milletvekilleri ile komutanlara dağıttığı on maddelik beyannamede çok önemli mesajlar yer alıyor.

Tarihî bir dönemeçte yazılan bu metinde zaferin İlâhî bir nimet olduğu, şükrünün başta namaz, şeaire riayeti gerektirdiği belirtiliyor ve bunun üzerine çıkan namaz tartışması, derin bir zihniyet mücadelesini açığa çıkarıyor.

Bu mücadelede M. Kemal’in kendisini konumlandırdığı yer “Din bizi geri bıraktı” diyen anlayış iken, Said Nursî tersini savunuyor.

Her fırsatta tekrarladığı, “Peygamberlerin Doğuda, filozofların Batıda gelmesi kaderin bir işaretidir” tesbitini metnin 5. maddesinde de ifade eden Üstad, şöyle devam ediyor:

“Şarkı ayağa kaldıracak din ve kalptir, akıl ve felsefe değil. Şarkı intibaha getirdiniz [uyandırdınız]; fıtratına muvafık [yaratılışına uygun] bir cereyan veriniz, yoksa sa’yiniz [emeğiniz] ya hebaen [boşa] gider veya muvakkat, sathî [geçici ve yüzeysel] kalır.”

7. maddedeki şu tesbit de aynı paralelde:

“Âlem-i İslam içinde mühim ve inkılâpvari bir iş görmek, İslamiyetin desatirine [esaslarına] inkıyad [uymak] ile olabilir, başka olamaz, hem olmamış; olmuş ise çabuk ölüp sönmüş.”

8. maddedeki ifadeler ise, yine bu manaları bir başka boyutuyla dikkatlere sunuyor:

“Zaaf-ı dine [dinde zayıflamaya] sebep olan Avrupa medeniyet-i sefihânesi [ahlâksız Avrupa medeniyeti] yırtılmaya yüz tuttuğu bir zamanda ve medeniyet-i Kur’an’ın zaman-ı zuhuru [ortaya çıkma zamanının] geldiği bir anda, lâkaydâne ve ihmalkârâne müsbet [olumlu] bir iş görülmez.”

Beyannamedeki son paragrafın ilk cümlesi olan, “Şu inkılâb-ı azîmin [büyük değişimin] temel taşları sağlam gerek” ifadesi, aktardığımız pasajlardaki mesajı perçinliyor.

Onun “Zarurî vazifeniz, şeairi ihya ve muhafaza etmektir” çağrısı yaptığı kadrolar, ne yazık ki kendi elleriyle şeairi tahribe yöneldiler. Cumhuriyet adı altında kurdukları tek parti diktasında ezan, mabedler, din eğitimi ve tesettür gibi İslam şeairini hedef alan yıkıcı tasarruflar, bu yönelişin belirgin örnekleri.

Ama 100 yıl sonra bakıyoruz ki, bunların çoğu kalıcı olmadı. Zaman, “İslama rağmen yapacaklarınız geçici ve sathî olur, çabuk ölüp söner” diyen Said Nursî’yi haklı çıkardı.

Okunma Sayısı: 294
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Azerbaycan-Ermenistan sınırı belirleniyor

    ABD Deniz Kuvvetleri: İran'ın insansız bir gemiyi ele geçirme girişimini engelledik

    Pakistan'da ölü sayısı 1162’ye yükseldi

    Antalya - Gazipaşa açıklarında deprem

    Pakistan için dua ve yardım zamanı

    İstanbul Valiliğinden sağanak uyarısı

    EYT’liler haklarının iadesini istiyor

    Hâkim ve savcılar AKP’den adaylık peşinde

    Getirsinler, birlikte çalışalım

    Bağdat'ta neler oluyor?

    Talebimiz iyileştirme değil, kadro

    Erdoğan: Ne işsizliği ya?

    Açlık sınırı asgari ücreti yine geçti

    Denizlerde av sezonu

    386 düzensiz göçmen kurtarıldı

    2021 yılında 100 milyon insan sel, fırtına ve kuraklıktan etkilendi

    Arnavutluk'tan Thodex'in kurucusu firari Fatih Özer'e ilişkin açıklama

    TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun'da başladı

    İran: Bağdat'a uçuşlar durduruldu

    AB yeniden Ukrayna gündemiyle toplanıyor

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    Yolsuzluk ve rüşvet ağı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Zaferden 100 yıl sonra
    Mehmet KOVANCI

    Oku düşün ve anla
    Genel

    Pakistan için dua ve yardım zamanı
    Ahmet BATTAL

    Şimdiki küçüklük ve DP
    Osman ZENGİN

    Niye dua edilsin; bunları söylediği için mi?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mehtap Yıldırım Yükselten

    ''Ateist de ahireti inkâr edemez''
    Risale-i Nur'dan

    İhtiyarımız olmadan istihdam ediliyoruz
    Süleyman KÖSMENE

    Cennete hazır mısınız?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.