Zaferden 100 yıl sonra

Zaferin ardından Bediüzzaman’ın önce M. Kemal’e yazdığı, sonra milletvekilleri ile komutanlara dağıttığı on maddelik beyannamede çok önemli mesajlar yer alıyor.

Tarihî bir dönemeçte yazılan bu metinde zaferin İlâhî bir nimet olduğu, şükrünün başta namaz, şeaire riayeti gerektirdiği belirtiliyor ve bunun üzerine çıkan namaz tartışması, derin bir zihniyet mücadelesini açığa çıkarıyor.

Bu mücadelede M. Kemal’in kendisini konumlandırdığı yer “Din bizi geri bıraktı” diyen anlayış iken, Said Nursî tersini savunuyor.

Her fırsatta tekrarladığı, “Peygamberlerin Doğuda, filozofların Batıda gelmesi kaderin bir işaretidir” tesbitini metnin 5. maddesinde de ifade eden Üstad, şöyle devam ediyor:

“Şarkı ayağa kaldıracak din ve kalptir, akıl ve felsefe değil. Şarkı intibaha getirdiniz [uyandırdınız]; fıtratına muvafık [yaratılışına uygun] bir cereyan veriniz, yoksa sa’yiniz [emeğiniz] ya hebaen [boşa] gider veya muvakkat, sathî [geçici ve yüzeysel] kalır.”

7. maddedeki şu tesbit de aynı paralelde:

“Âlem-i İslam içinde mühim ve inkılâpvari bir iş görmek, İslamiyetin desatirine [esaslarına] inkıyad [uymak] ile olabilir, başka olamaz, hem olmamış; olmuş ise çabuk ölüp sönmüş.”

8. maddedeki ifadeler ise, yine bu manaları bir başka boyutuyla dikkatlere sunuyor:

“Zaaf-ı dine [dinde zayıflamaya] sebep olan Avrupa medeniyet-i sefihânesi [ahlâksız Avrupa medeniyeti] yırtılmaya yüz tuttuğu bir zamanda ve medeniyet-i Kur’an’ın zaman-ı zuhuru [ortaya çıkma zamanının] geldiği bir anda, lâkaydâne ve ihmalkârâne müsbet [olumlu] bir iş görülmez.”

Beyannamedeki son paragrafın ilk cümlesi olan, “Şu inkılâb-ı azîmin [büyük değişimin] temel taşları sağlam gerek” ifadesi, aktardığımız pasajlardaki mesajı perçinliyor.

Onun “Zarurî vazifeniz, şeairi ihya ve muhafaza etmektir” çağrısı yaptığı kadrolar, ne yazık ki kendi elleriyle şeairi tahribe yöneldiler. Cumhuriyet adı altında kurdukları tek parti diktasında ezan, mabedler, din eğitimi ve tesettür gibi İslam şeairini hedef alan yıkıcı tasarruflar, bu yönelişin belirgin örnekleri.

Ama 100 yıl sonra bakıyoruz ki, bunların çoğu kalıcı olmadı. Zaman, “İslama rağmen yapacaklarınız geçici ve sathî olur, çabuk ölüp söner” diyen Said Nursî’yi haklı çıkardı.