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21 AĞUSTOS 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Zorla tesettür olmaz

Kâzım GÜLEÇYÜZ
21 Ağustos 2021, Cumartesi
Üstad Bediüzzaman, İslamın kazandırdığı ufukla insanlığa medeniyet kapılarını açan Müslümanları sonradan “Ortaçağ”da durduran sebeplerden birini “çeşit çeşit sâri (bulaşıcı) hastalıklar gibi intişar eden istibdat” olarak teşhis etmişti.

İslamın mazi kıt’asını tamamen istilâ ederek diğer insanlarca da benimsenmesinin önündeki engellerden birinin yine bizdeki istibdat olduğuna dikkat çekmişti Üstad.

Şeriat deyince baskı ve cezalandırmaya dayalı bir devlet “düzeni” anlayan kafa yapısının İslam âleminde hâlâ aşılamamış ve İslam ülkelerinin çoğunun baskı rejimleriyle yönetiliyor olması, 110 yıl önce dile getirilen bu tesbitin hâlâ geçerli olduğunu gösteriyor.

Bu rejimlerin “din adına” kurulanları, hem İslamın ana mesaj ve prensipleriyle çelişmeleri, hem de dünyaya son derece yanlış bir imaj vermeleri cihetiyle çok daha problemli.

İran’da “İslam devrimi” adıyla uygulanan ve birçok İranlının da dinden tümüyle soğuyup kopmasına sebep olan baskılar, bunların “Şia,” Suud örneği ise “Sünnî” versiyonu idi.

Afganistan’daki son gelişmelerle, bunlara Taliban halkası ekleniyor. Demokrasiyi reddeden; “Sistemimiz şeriat hukukudur. Nokta!” derken, yine baskıcı bir şeriat yorumunu dayatan; şimdilik burkayı değilse bile başörtüsünü kadınlar için yönetimin koyduğu bir zorunluluk olarak gündeme getiren bir anlayış...

Tesettür dinin emri ve gereği. Tesettürün tamamlayıcı bir parçası olarak başörtüsü de.

Ama asıl olan, onun da dinin bütün emir ve gerekleri gibi zorla ve dayatmayla değil, gönülden gelen bir iradeyle yerine getirilmesi. Çünkü dinde zorlama yok. Ve bu da Kur’an’ın bir emri. Bazıları bu ayeti Müslüman olmayanların İslama zorlanamayacağı, ama ayetteki mesajın “Müslümanım” deyip de dinin emirlerini yapmayanlar için geçerli olmadığı şeklinde yorumlasa da, bu doğru değil.

Üstadın dediği gibi, siyaset topuzu kalpleri ıslah etmez; inanmayanı münafık yapar...

Tahran’da çarşafla bindikleri uçaktan tatil beldelerinde çok farklı bir görüntüyle inen kadınlar ve Suud sosyetesinin yat sefaları, baskıların ne işe yaradığını göstermiyor mu?

Afganistan’da da zorla başörtüsü taktırma dayatmaları farklı sonuç vermez, ters teper.

Zorla baş açtırmak gibi, zorla örttürmek de çok yanlış. Kararı kişi hür iradesiyle vermeli...

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