Zorlu imtihanın kazanımları

Hayır gibi gördüğümüz şeylerde şer, şer gibi gördüklerimizde de hayır olabileceğini buyuran Rabbimiz, her zorluğun ardından bir kolaylık lütfedeceğini de müjdeliyor.

Peş peşe ve bazan iç içe geçmiş imtihanlarla dolu olan hayat serencamımızda bunun birçok örneğini yaşadık ve yaşıyoruz.

Zahiren sıkıntı veren ve hoşumuza gitmeyen hadiseler bize farklı pencereler açıyor.

Hata, kusur, ihmal ve noksanlarımızı görme, düzeltme ve tamamlama fırsatı sunuyor.

Bir yılı aşkındır sınandığımız çetin imtihan sürecinde bunun yeni örneklerini yaşadık.

Meselâ Risale-i Nur’u çok daha fazla ve yoğun okuma imkânı bulduk. Sıkıntılarımıza reçete ve ilaç niteliğindeki cümle ve pasajların mesajlarıyla ferahladık, moral bulduk.

Bunlardan seçtiklerimizi her gün sosyal medya hesaplarımızda paylaştık. Ve çok iyi mâkes bulduklarını memnuniyetle gördük.

Özellikle bu paylaşımları “günlük ders” olarak okuyan bir takipçi kitlesi teşekkül etti.

Sonuçta ortalama yılda bir tamamladığımız “Külliyat devri”ni bu dönemde üçe çıkardık.

Bunun yanı sıra, öncesinde Hizbü’l-Envar’dan mübarek gecelerde okumaya çalıştığımız Sekîne’yi her gün okumaya başladık.

Biyoenerji uzmanı Osman Özdemir’in “nazar”a karşı her sabah ve akşam 7’şer defa okumamızı tavsiye ettiği Kalem Sûresi son iki âyeti ve Âyetü’l-Kürsî ile Fatiha, Felak ve Nas Sûrelerini düzenli okumaya devam ettik.

Dokuzuncu Söz’de “kabir gecesinde ve berzah karanlığında lüzumlu bir ışık” olarak tavsif edilen teheccüd namazlarını sürekli kılabilmenin gayreti içerisine girdik.

Bu hengâmede, şartların belirlediği çerçevede hizmet açısından bize terettüp eden vazifeleri de aksatmadan yapmaya çalıştık.

Böylece hem yılların yoğunluğu içinde fırsat bulamadığımız bir “teneffüs” arası vererek hızlı tempoyu biraz yavaşlatıp ağır çekime aldık, hem de hizmetten uzak kalmadık.

Sıkıntıları sabır ve sebatla göğüslemeye çalışırken, o sıkıntılar içindeki kazanımlar için de Rabbimize sonsuz hamd ü senalar ediyor ve bugünlere erişmemizde fiilî-kavlî dualarıyla çok büyük katkısı olan şahs-ı manevînin bütün mensuplarına şükranlarımızı sunuyoruz.

Allah hepimize son nefesimize kadar şahs-ı manevî ile birlikte yürümeyi nasip etsin.