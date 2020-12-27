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27 ARALIK 2020 PAZAR - YIL: 51

Zübeyir Gündüzalp’in “tenkit” ikazları

Kâzım GÜLEÇYÜZ
27 Aralık 2020, Pazar
Üstad Bediüzzaman’ın “Kâinata değişmem” dediği talebesi ve Yeni Asya’nın manevî mimarı Zübeyir Gündüzalp’in Yeni Asya Yayınları arasında ilk baskısı cep boyda Nefis Muhasebesi adıyla çıkan, daha sonra, bizim elimize ulaşan irade terbiyesiyle ilgili notları ekleyerek Gençliğin El Kitabı ve Altın Prensipler adlarıyla yayınladığımız kitabındaki çok önemli hayat ve hizmet ölçülerinden bazılarını bir defa daha hatırlayalım:

* Böyle bir zamanda, böyle kudsî bir iman hizmetinde çalışanlara karşı durumumuz şudur: Bir zerre hizmet bir dağ, bir dirhem hizmet bir batmandır. Bu Nur hizmetinde az dahi olsa bulunanlar çok hürmet, muhabbet ve şefkate lâyıktır.

* İnsan beşerdir, hata edebilir. Hususan küllî ve umumî bir davanın hizmetkârlarına yapılan taarruzların çokluğu, şartların ağırlığı (karşısında); davayı inkişaf ettirmek, hizmetin önüne çekilen dehşetli maniaları yıkabilmek için çeşitli hizmet şık ve şekilleri ararken hepsinde yüzde yüz isabete muvaffak olmak pek müşküldür (zordur).

* Dışarıdan tenkit kolaydır. Aynı işin içine girdikten sonra tenkidin zulümkârlığını anlamak o kimse için ne acı, ne felâketli, ne hasaretli ve ne derece manevî mes’uliyetlere dûçar olucudur. 

* Dedikodu ile, arkadan çekiştirmekle mesele halletmeye çalışmak ya safdillik, ya şuur altı veya şuur üstü garaz ve muhalefet nişanıdır.

* A benim güzel dostum! Çok kere olduğu gibi bugün yine çok tenkitler ettin. Kusurlar, hatalar saydın. Acaba gıyabında tenkitler yaptığın, gıybetini ettiğin Allah’ın kullarının o yaşa kadar olan iyiliklerinden, hayra hizmetlerinden, güzel huylarından, zararsız hallerinden ne kadarını yad ettin, kaç tanesini saydın? Münekkit ve kusur sayıcılardan olma. Korkarım ki, zulümkâr olursun. Çok tenkitçilerin, gıybetçilerin, herkesin kusurlu işlerini sayanların meclislerine yanaşma. Bu kötü ahlâk sana da bulaşır. Hem çabuk bulaşır.

* Kusurlu, hatalı bir arkadaşınızın yanlışlarını yumuşaklıkla, hürmet ve tevazu ile yalnız ona söyleyin. Kabullenmezse dahi ikinci bir kimseye onun hakkında gıybet etmeyin. Birisinin kusurunu, kusuru düzelteceğim diye etrafa yaymak şahsî kin, garaz, nefsin karışması gibi hallerin neticesidir. Veyahut fayda veriyorum zannıyla zarara sebep olan bir safdilliktir.

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