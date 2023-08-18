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18 AĞUSTOS 2023 CUMA - YIL: 54

Zulüm ve zamların sorumlusu kim?

Kâzım GÜLEÇYÜZ
18 Ağustos 2023, Cuma
Erdoğan’ı ve AKP’yi hâlâ desteklemeye, oy vermeye, dua etmeye devam eden ve çoğunluğunu dindarların teşkil ettiği kesimdekilerin bir kısmı gelişmeleri tamamen iktidar medyasından ve iktidar TV’lerinden takip ettiği için, iktidara bakan cihetiyle herşeyi “tozpembe” görürken, olumsuzlukları da yine iktidar mahfillerince adeta “şeytanlaştırılan” muhalefete fatura ediyor.

Epeyce bir kısmının hukuksuzluklardan da, yolsuzluklardan da belki haberi bile yok.

Haberi olanların, hatta kendi aile fertleri de mağdur edilenlerin epeyce bir bölümü, yaşananlara, yapılan yoğun beyin yıkama ve algı operasyonlarının etkisiyle “Hak etmiş olmalı ki başına bunlar geldi, yoksa niye devlet peşine düşsün?” mantığıyla bakıyor.

Bazıları ise yapılanları, iki yıl uygulandıktan sonra şeklen kaldırılalı beş yılı geçmiş olmasına rağmen yıkıcı sonuçları hâlâ devam eden OHAL yönetiminin insafsızlığına bağlarken, bunları yakıştıramadıkları Erdoğan’a ve iktidarına toz kondurmuyorlar. Onlara göre, bu zulümlerin sorumlusu Erdoğan ve AKP değil, OHAL’in başındaki meçhul kişiler...

Benzer bir mantık artık AKP seçmeni dindarların da epeyce bir kısmını fena halde zorlamaya başlayan aşırı pahalılık karşısında da sergileniyor. Diyorlar ki: “Bu pahalılık da iktidarı zora sokmak isteyenlerin işi...” Onlara göre enflasyonun, pahalılığın, bütçe açığının sorumlusu iktidar değil, onu yıkmak isteyen dış güçler ve onların yerli işbirlikçileri...

Sarayın sınır tanımayan harcamalarını, devletteki israfı, yandaş holdinglere akıtılan milyar dolarları, imtiyazlı bürokratlara verilen yüklü maaşları, bir taraftan faizle mücadeleden dem vururken diğer taraftan faizcilere kâr rekorları kırdıran tutarsız politikaları, denetimsiz güvenlik, savunma ve istihbarat harcamalarını... “görmüyorlar.” Bu rejimde bütün gücün tek adamda toplandığını da.

Kendilerinin de şikâyetçi oldukları olumsuzlukların “iktidara rağmen” yaşandığı şeklindeki iddialarının, “Eğer durum gerçekten dediğiniz gibiyse, demek ki ‘2014’ten beri ülkeyi, vatansever kuvvetler tarafından ele geçirilen Erdoğan değil, bizim de dahil olduğumuz bir güçler koalisyonu yönetiyor’ diyen Perinçek’e hak vermiş olmuyor musunuz?” gibi bir suali gündeme getirdiğini de.

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