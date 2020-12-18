Sözler’i (Risale-i Nurlar’ı) kendi malı ve te’lifi gibi hissedip sâhib çıkan ve en mühim vazife-i hayatiyesini onun neşir ve hizmeti bilendir.

Nefis cümleden ednâ, vazife cümleden âlâ prensibine uygun hareket edendir. Hizmette en önde, ücrette en geride olandır. Şahsî menfaatlerinden ziyade umumî menfaatleri düşünür.

Biz öyle insanlarız ki, bizim için işin ortası yoktur. Ya herşeyin önünde yer alır, ya da ölür kabre gideriz prensibine göre hareket eden ve gayret gösterendir.

Ne muallimlerinden ve ne de peder ve vâlidelerinden bir teşvik beklemeden Nur Risalelerini okuyup, anlamaya çalışır.

Orta halli değil, en ileri ve en yüksek bir insan olmak hevesiyle gayret gösterendir. Daima yükselmek, daima ilerlemek, daima terakki etmek gayretini gösterendir.

Üstadın yazı ve sözlerini kendi malı ve sözleri bilip, sâhib olandır. Hiçbir Nur Talebesi yoktur ki, sınıfının en faziletlisi, en çalışkanı olmasın. İnsanlık âlemi için en büyük muallim ve en mükemmel üstad ve şaşırmaz ve şaşırtmaz en doğru rehber olarak tayin edilen Muhammed-i Arabî Aleyhissalâtü Vesselâm’ın hayat tarzını hayatının rehberi bilir. O’nun ef’al, ahval ve akvalini, hayatında uyulacak ve tatbik edilecek prensipler kabul eder.

Risale-i Nur’u okurken muhatabı kendisini bilir. Kendisi için okur. Hüsn-ü zan mümkün oldukça su-i zan etmez. Hüsn-ü zanna memurdur. Gıybetten şiddetle nefret eder.

Risale-i Nur Külliyatı’ndaki lâhikaların başındaki Aziz, sıddık, sarsılmaz, metin, ihlâslı, fedakâr, vefakâr hitaplarına ve bunların hayatına yansımalarına muhatab bilir.

Üstadı gibi hayatıyla destan yazan Kur’ân Talebesidir.