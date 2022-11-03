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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 KASIM 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Adam gibi adam

Kenan Toprakçı
03 Kasım 2022, Perşembe
Bir adam düşünün, uzak Anadolu’nun unutulmuş seyfe bir köşesinde, mümtaz ve müstesna bir aile saadetinin meyvesi.

Daha küçük yaşta zamanın üstün zeka, ahlak, belagat, feraset, cesaret ve öngörüde dahisi. 

O zamanın ve bu günün hatta geleceğin en büyük meselesi olan imanını kurtarmak meselesini kendine dert edinmiş, toplumun iman selameti için ahiretini dahi feda edebilen bir adam.

Mertliği ile nice ağaya, beye, eşkiyaya, kumandana baş kaldırmış, davasını, hakiki imanından aldığı kuvvetle her yer, zaman ve mekânda fütursuzca haykırabilmiş, darağaçlarına meydan okumuş, binlerce altını, gümüşü, makamı, mevkii elinin tersi ile itebilmiş, maddiyat da dünyanın en fakiri, maneviyat aleminin zengini bir adam.

İnandığı davası uğruna yokluk yıllarında memleket memleket sürgün edilen, mahkemeye işkenceye ve zehirlenmeye maruz bırakılmış hasta ve ihtiyar bir adam.

Öyle bir yufka yürek ve merhamete haiz ki, maruz kaldığı bütün bu eza ve cefayı yapanları dahi affeden, hakkını helal eden bir adam.

Neden bu eza ve cefaların sebebi? Hırsızlık mı? Siyasi çıkar mı? Koltuk sevdası mı? 

Tabi ki hayır. İşte ispatı; vefatında tüm mal varlığı yamalıklı bir cübbe ve sarık.

Onun tüm gayesi, sadece ve sadece, insanların iman esaslarına karşı, büyük ve külli şekilde, sistematik olarak hücum edilmesi, toplumu ahlaksızlığa, dinsizliğe ve komünizme yönlendirilmeye çalışılmasıdır.

Onun gözünde ne cennet sevdası ne de cehennem korkusu vardır. “Dinî tedrisata, kadınlarımızın, muhterem hemşirelerimizin terbiye-i İslâmiye dairesinde iffet ve şereflerini muhafaza etmelerine taraftar olmanın bir suç olduğuna dair kanunlarda bir madde var mı?” (Tarihçe-i Hayat)

İşte tüm gaye-i hayatı budur. Bitlis’te başlayıp, Urfa’da nihayete ermiş bir hayat. Onun davası hayattadır ve inşallah ebede kadar da yaşayacaktır. Nasıl mı? Bu gün sadece vatan sathı değil, dünyanın her yerinde nur dershanelerinde ve iman dersleriyle, nice mert ve dert sahibi babayiğitlerinin yüreklerinde yaşamaktadır.

Can Kardeş, ilkokul, orta, lise, üniversite, esnaf, eğitimci, umumi ve çeşit çeşit derslerle, Kur’an tilavetleriyle, hatimleriyle, cevşenleriyle, ilmi ve görsel  tefekkürleriyle, toplumun imanını kurtarmak için, var olan imanlarını kuvvetlendirmek için yedisinden yetmişine, aşk ve şevle hizmet etmektedir.

Şevk alıp şevk vermek için vaktinden, işinden, ailesinden, zevk ve sefasından feragat edip, o ders senin bu ders benim, demeden, doğudan batıya, kuzeyden güneye, gece ve gündüz, yaz, kış, dere, tepe demeden yollara düşen, yollara ilahilerle coşan, Kur’an bulbülleri, Allah Allah diyerek, bu kutsi dava erleri ağabey, kardeşlerini ziyret ederler. Ülkenin her bir yerinde.

Yolunuz açık olsun, hizmetimiz daim olsun rabbim hepimizi, çoluk çocuğumuzu bu davada istihdam eylesin. Amin.

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